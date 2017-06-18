Оливер Стоун: Путин имеет ментальную власть над США

Санчес не вошел в стартовый состав сборной Чили на матч Кубка конфедераций с камерунцамиСпорт 18 июня, 20:17
Камерун - Чили. Онлайн-трансляцияСпорт 18 июня, 20:00
В честь 75-летия Маргариты Тереховой об актрисе снимут документальный фильмКультура 18 июня, 19:59
Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче Кубка конфедерацииСпорт 18 июня, 19:53
Тренер: семь побед подряд легкоатлетки Ласицкене являются фантастическим результатомСпорт 18 июня, 19:33
Россияне Лямин и Красильников выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в ГаагеСпорт 18 июня, 19:31
Минибаев стал вторым в прыжках в воду с вышки на чемпионате ЕвропыСпорт 18 июня, 19:26
Американский рефери Уикс не извинялся за ошибку в бое Ковалев - УордСпорт 18 июня, 19:12
Фильмы "Теснота" и "Я не мадам Бовари" удостоены Гран-при кинофестиваля имени ТарковскогоКультура 18 июня, 19:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пристальное внимание американских СМИ к фигуре президента России Владимира Путина свидетельствует о ментальной власти главы российского государства над США. Такое мнение американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о Путине, высказал в интервью "Российской газете".
"Вы, русские, должны гордиться, что при военном бюджете в одну десятую часть от американского, да и экономике в десятую часть от нашей, к вашему президенту такое пристальное внимание. Просто невероятно. Это психология. У него какая-то ментальная власть над США", - считает Стоун.
Режиссер назвал материалы американских СМИ о президенте РФ "неряшливой журналистикой" и "министерством правды", так как в них внимание сконцентрировано не на фактах, но на характеристиках российского лидера, из-за чего страдает объективность. "Надо уходить от того мышления, которое закладывают СМИ в наши головы. Они, по крайней мере, в Америке, все больше становятся рупорами корпоративного мышления", - отметил Стоун. Он добавил, что антироссийская кампания в американских СМИ напоминает времена маккартизма 1950-1954 годов, когда сенатор Джозеф Маккарти возглавил кампанию по борьбе с "внедрением коммунистов" в государственные органы США.
Премьера нового документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview) состоялась в США на кабельном канале Showtime. Премьерный показ завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.
Права на показ фильма в России купил Первый канал, зрители смогут посмотреть четыре серии документальной ленты с 19 по 22 июня.