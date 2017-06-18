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Оливер Стоун: Путин имеет ментальную власть над США

Международная панорама
18 июня, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Режиссер также назвал материалы американских СМИ о президенте РФ "неряшливой журналистикой" и "министерством правды"

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Оливер Стоун

Оливер Стоун

© Willy Sanjuan/Invision/AP

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пристальное внимание американских СМИ к фигуре президента России Владимира Путина свидетельствует о ментальной власти главы российского государства над США. Такое мнение американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о Путине, высказал в интервью "Российской газете".

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"Вы, русские, должны гордиться, что при военном бюджете в одну десятую часть от американского, да и экономике в десятую часть от нашей, к вашему президенту такое пристальное внимание. Просто невероятно. Это психология. У него какая-то ментальная власть над США", - считает Стоун.

Режиссер назвал материалы американских СМИ о президенте РФ "неряшливой журналистикой" и "министерством правды", так как в них внимание сконцентрировано не на фактах, но на характеристиках российского лидера, из-за чего страдает объективность. "Надо уходить от того мышления, которое закладывают СМИ в наши головы. Они, по крайней мере, в Америке, все больше становятся рупорами корпоративного мышления", - отметил Стоун. Он добавил, что антироссийская кампания в американских СМИ напоминает времена маккартизма 1950-1954 годов, когда сенатор Джозеф Маккарти возглавил кампанию по борьбе с "внедрением коммунистов" в государственные органы США.

Премьера нового документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview) состоялась в США на кабельном канале Showtime. Премьерный показ завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

Права на показ фильма в России купил Первый канал, зрители смогут посмотреть четыре серии документальной ленты с 19 по 22 июня.

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович
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