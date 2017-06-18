Reuters: Lockheed Martin в скором времени может поставить более 400 F-35 в 11 стран

ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Компания Lockheed Martin близка к завершению переговоров по продаже крупной партии многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, они будут поставлены в 11 стран. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговорного процесса.

Всего планируется продать 440 машин. Так как контракты рассчитаны на несколько лет, стоимость каждого истребителя будет ниже и составит примерно $85 млн. Общая стоимость партии превысит $35 млрд. Список государств-получателей не уточняется, но среди них точно есть сами США.

При этом, окончательно о заключении сделки должно будет объявить американское правительство.

Сами F-35 спроектированы с использованием технологии "стелс" и способны нести ядерное оружие. Вместе с Lockheed Martin над ними работали еще несколько ведущих подрядчиков Пентагона. В проекте принимали участие некоторые страны НАТО и Австралия, которые и планируют закупить эти истребители у США. Они также будут стоять на вооружении Израиля.