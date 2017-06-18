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Reuters: Lockheed Martin в скором времени может поставить более 400 F-35 в 11 стран

Международная панорама
18 июня, 20:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Стоимость каждого истребителя составит примерно $85 млн

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Истребитель F-35

Истребитель F-35

© AP Photo/Rick Bowmer

ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Компания Lockheed Martin  близка к завершению переговоров по продаже крупной партии многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, они будут поставлены в 11 стран. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговорного процесса.

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Всего планируется продать 440 машин. Так как контракты рассчитаны на несколько лет, стоимость каждого истребителя будет ниже и составит примерно $85 млн. Общая стоимость партии превысит $35 млрд. Список государств-получателей не уточняется, но среди них точно есть сами США.

При этом, окончательно о заключении сделки должно будет объявить американское правительство.

Сами F-35 спроектированы с использованием технологии "стелс" и способны нести ядерное оружие. Вместе с Lockheed Martin над ними работали еще несколько ведущих подрядчиков Пентагона. В проекте принимали участие некоторые страны НАТО и Австралия, которые и планируют закупить эти истребители у США. Они также будут стоять на вооружении Израиля.

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