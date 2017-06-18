Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Марин Ле Пен впервые избрана депутатом Национального собрания Франции

Международная панорама
18 июня, 21:18 дата обновления: 18 июня, 21:28 UTC+3

На президентских выборах лидер "Национального фронта" во втором туре уступила основателю движения "Республика на марше" Эмманюэлю Макрону

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен

© EPA/THIBAULT VANDERMERSCH

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен впервые вошла в состав нижней палаты парламента Франции по итогам выборов в Национальное собрание. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP.

Ле Пен участвовала в мае в президентских выборах во Франции, где она уступила во втором туре основателю движения "Республика на марше" Эмманюэлю Макрону. 

Согласно предварительным данным, озвученным в эфире телеканала BFMTV, "Национальный фронт" может получить в Национальном собрании от четырех до шести мандатов. Это не позволит сторонникам Ле Пен создать собственную фракцию в нижней палате парламента, поскольку для этого необходимо иметь не менее 15 мест.

"Национальный фронт" выдвинул на прошедших выборах 120 кандидатов, тогда как президентское движение "Республика на марше" - 454. В первом туре 11 июня крайне правые набрали 13,3% голосов.

Подсчет голосов, отданных в воскресенье, еще продолжается.

Смотрите также

Ле Пен проголосовала на парламентских выборах во Франции

Telegraph: Ле Пен намерена отказаться от идеи Frexit

Ле Пен высказалась за проведение международной конференции по борьбе с терроризмом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Парламентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Airbus сообщила о создании новой версии крупнейшего в мире пассажирского самолета A380
2
Оливер Стоун: Путин имеет ментальную власть над США
3
Марин Ле Пен впервые избрана депутатом Национального собрания Франции
4
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
5
Биография начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова
6
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
7
Около 15 тыс. жителей Тюменской области остались без электроснабжения
Темы дня
Загрузка...
Реклама