Марин Ле Пен впервые избрана депутатом Национального собрания Франции

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ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен впервые вошла в состав нижней палаты парламента Франции по итогам выборов в Национальное собрание. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP.
Ле Пен участвовала в мае в президентских выборах во Франции, где она уступила во втором туре основателю движения "Республика на марше" Эмманюэлю Макрону.
Согласно предварительным данным, озвученным в эфире телеканала BFMTV, "Национальный фронт" может получить в Национальном собрании от четырех до шести мандатов. Это не позволит сторонникам Ле Пен создать собственную фракцию в нижней палате парламента, поскольку для этого необходимо иметь не менее 15 мест.
"Национальный фронт" выдвинул на прошедших выборах 120 кандидатов, тогда как президентское движение "Республика на марше" - 454. В первом туре 11 июня крайне правые набрали 13,3% голосов.
Подсчет голосов, отданных в воскресенье, еще продолжается.