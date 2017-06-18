Премьер Франции: движение Макрона одержало безусловную победу на парламентских выборах

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что президентское движение "Республика на марше" одержало безусловную победу на завершившихся в воскресенье парламентских выборах. Об этом он заявил в своей резиденции во дворце Матиньон.

"Избиратели, поддержавшие "Республику на марше", проголосовали за надежду и оптимизм", - сказал он. "Победа "Республики на марше" очевидна и дает стране новый шанс и новое дыхание французской демократии", - полагает Филипп.

Премьер-министр заявил, что предстоит проанализировать причины низкой явки избирателей. "Снижение активности никогда не способствует демократии", - сказал он. По его мнению, "сейчас наступает время действий, необходимо претворить в жизнь программу президента". "Победа нас обязывает", - добавил он.

"Мы верим во Францию и теперь важно, чтобы этим доверием прониклась вся страна", - заявил Филипп в заключение своего выступления.

Согласно предварительным данным, озвученным в эфире телеканала BFMTV, "Республика на марше" вместе с союзным ей центристским "Демократическим движением" получит в новом созыве нижней палаты абсолютное большинство мест. Пропрезидентское объединение будет располагать фракцией численностью от 395 до 425 депутатов. Всего же в Нацсобрании заседают 577 парламентариев.