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ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки

Международная панорама
18 июня, 22:38 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 18, июня. /ТАСС

Истребитель ВВС Сирии участвовал в операции против террористической группировки ИГ

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© AP Photo/Ariel Schalit

БЕЙРУТ, 18 июня. /ТАСС/. ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США сбили сирийский истребитель в районе города Ракка на севере республики. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении командования ВС Сирии, передает агентство SANA.

По его информации, инцидент произошел в воскресенье после 12:00 мск в местечке Эр-Рисафа в пригороде Ракки. Истребитель участвовал в операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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