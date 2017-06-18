ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки

Голы и видеоповторы: португальцы и мексиканцы открыли Кубок конфедераций для КазаниСпорт 18 июня, 23:12
Субмарины проекта "Лада" смогут вести залповую ракетную стрельбу по морским целямАрмия и ОПК 18 июня, 23:06
Роналду: сборная Португалии в порядке, не стоит бить тревогуСпорт 18 июня, 23:02
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедерацийСпорт 18 июня, 22:53
Гуардадо: сборная России - трудный соперник для мексиканцев на Кубке конфедерацийСпорт 18 июня, 22:52
ВКС России рассчитывают получить сразу более 10 истребителей Т-50Армия и ОПК 18 июня, 22:47
Эрнандес: мексиканцы в игре с португальцами показали смелый футболСпорт 18 июня, 22:47
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе РаккиМеждународная панорама 18 июня, 22:38
Нани: португальцы рассчитывают победить сборную России, несмотря на гостевой статусСпорт 18 июня, 22:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 18 июня. /ТАСС/. ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США сбили сирийский истребитель в районе города Ракка на севере республики. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении командования ВС Сирии, передает агентство SANA.
По его информации, инцидент произошел в воскресенье после 12:00 мск в местечке Эр-Рисафа в пригороде Ракки. Истребитель участвовал в операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).