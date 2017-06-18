Колумбийские власти назначили вознаграждение за сведения об исполнителях теракта в Боготе

БОГОТА, 18 июня. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Правительство Колумбии назначило денежную компенсацию за любую информацию, которая поможет в поиске ответственных за теракт в торговом центре Боготы. Об этом сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос по итогам заседания Совета безопасности страны.

"Мы решили назначить вознаграждение в размере 100 млн. колумбийских песо ($36 тыс.) за любую информацию, которая поможет в поиске и задержании ответственных за теракт, - заявил глава государства. - Розыскная группа представила три гипотезы обстоятельств и причин произошедшего, и я не стану их произносить, чтобы не нанести ущерб расследованию. Я прошу госучреждения продолжать информировать общественность по этому вопросу, однако эта информация не должна наносить ущерб расследованию".

"Единственными государственными ведомствами, которые имеют право распространять информацию в этом случае, являются Следственный комитет и Национальная полиция", - подчеркнул Сантос.

"Мы детально проанализировали события вчерашнего дня. Наши мысли сейчас вместе с теми тремя женщинами, которые к сожалению погибли. В отчете медицинского центра говорится, что одна из пострадавших продолжает находится в реанимационном отделении. Мы выражаем ей нашу солидарность и поддержку", - добавил он.

По его словам, правоохранительные органы подготовили ряд мер по обеспечению безопасности граждан. "Первые дни после инцидента очень важны с точки зрения проведения расследования и получения результатов. В этой связи я принял решение отменить свою поездку в Лиссабон для того, чтобы контролировать ход расследования", - проинформировал президент.

17 июня в торговом центре "Сентро Андино" в престижном районе Боготы прогремел взрыв. Мэр Боготы Энрике Пеньялоса квалифицировал это происшествие как теракт. По информации Национальной полиции взрывное устройство было заложено в женском туалете торгового центра. В результате погибло три женщины: одна на месте, двое скончались от полученных ран в больнице, куда они были доставлены.