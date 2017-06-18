Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штаб коалиции подтвердил, что ее F/A-18E сбил сирийский Су-22, который атаковал силы СДС

Международная панорама
18 июня, 23:45 дата обновления: 19 июня, 0:03 UTC+3

Представитель штаба подчеркнул, что коалиция не намерена вступать в конфликт с силами Сирии и РФ, но будет защищать союзников

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet в воскресенье сбил сирийский Су-22, который сбрасывал бомбы рядом с бойцами "Сил демократической Сирии" (СДС) к югу от города Табка (40 км от Ракки). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель штаба возглавляемой США международной коалиции, осуществляющей в Сирии и Ираке операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Смотрите также

"Очередной акт агрессии": реакция на удар коалиции по проправительственным силам в Сирии

СМИ: истребитель сирийских ВВС сбит в 50 км от Дамаска

США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии

"Приблизительно в 16:30 по сирийскому времени (совпадает с московским) 18 июня поддерживающие сирийский режим силы атаковали удерживаемый СДС город Джадин, к югу от Табки, ранив нескольких членов СДС и заставив их покинуть город. Самолеты коалиции провели демонстрацию силы и остановили первоначальное наступление поддерживающих режим сил к городу, который находится под контролем СДС", - рассказали в штабе.

Там отметили, что представители коалиции сразу после этого "связались со своими российскими коллегами", задействовав специальную телефонную линию, с тем, чтобы боестолкновения прекратились.

В 18:43 "Су-22 сирийского режима сбросил бомбы рядом с бойцами СДС в районе к югу от Табки". "В соответствии с правилами взаимодействия и коллективной самообороны партнеров коалиции, он был незамедлительно сбит американским F/A-18E", - сказал представитель. В коалиции подчеркивают, что "не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами", но будут защищать своих партнеров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки
2
Airbus сообщила о создании новой версии крупнейшего в мире пассажирского самолета A380
3
Первый канал начнет показ фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
4
ВКС России рассчитывают получить сразу более 10 истребителей Т-50
5
Штаб коалиции подтвердил, что ее F/A-18E сбил сирийский Су-22, который атаковал силы СДС
6
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
7
Иран нанес ракетный удар по базам боевиков на востоке Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама