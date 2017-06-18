Штаб коалиции подтвердил, что ее F/A-18E сбил сирийский Су-22, который атаковал силы СДС

ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet в воскресенье сбил сирийский Су-22, который сбрасывал бомбы рядом с бойцами "Сил демократической Сирии" (СДС) к югу от города Табка (40 км от Ракки). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель штаба возглавляемой США международной коалиции, осуществляющей в Сирии и Ираке операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Приблизительно в 16:30 по сирийскому времени (совпадает с московским) 18 июня поддерживающие сирийский режим силы атаковали удерживаемый СДС город Джадин, к югу от Табки, ранив нескольких членов СДС и заставив их покинуть город. Самолеты коалиции провели демонстрацию силы и остановили первоначальное наступление поддерживающих режим сил к городу, который находится под контролем СДС", - рассказали в штабе.

Там отметили, что представители коалиции сразу после этого "связались со своими российскими коллегами", задействовав специальную телефонную линию, с тем, чтобы боестолкновения прекратились.

В 18:43 "Су-22 сирийского режима сбросил бомбы рядом с бойцами СДС в районе к югу от Табки". "В соответствии с правилами взаимодействия и коллективной самообороны партнеров коалиции, он был незамедлительно сбит американским F/A-18E", - сказал представитель. В коалиции подчеркивают, что "не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами", но будут защищать своих партнеров.