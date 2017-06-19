Будущее ЕС, миграция и Brexit станут темами встречи Вишеградской группы с Бенилюксом

ВАРШАВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Саммит глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии, Чехии) и Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) состоится в польской столице в понедельник, 19 июня. Как информировало польское правительство, темами встречи станут "будущее ЕС, внутреннего европейского рынка, последствия Brexit, инициатива "Восточное партнерство", отношения с Россией, общая оборонная политика и миграционный кризис".

По словам пресс-секретаря правительства Польши Рафала Бохенека, "этот саммит представляет собой вывод на новую ступень политических контактов, которые ранее проходили на уровне глав МИД". "Это прекрасный случай для укрепления сотрудничества и диалога о крупнейших европейских проблемах", - цитирует слова представителя кабмина Польское агентство печати.

Повестка

Бохенек уточнил, что в ходе рабочего заседания саммита будет обсуждаться Brexit и будущее ЕС после выхода из него Великобритании. Кроме этого, переговоры затронут сферу экономических проблем, улучшения конкурентоспособности, укрепления общего рынка. Саммит станет также случаем для обсуждения миграционного кризиса и возможных способов борьбы с ним. "Перед лицом террористических, кибернетических и гибридных угроз будут обсуждаться общая политика обороны и безопасности ЕС", - указал он.

По словам заместителя главы МИД Польши Конрада Шиманьского, учитывая, что такая встреча в формате "Вишеград - Бенилюкс" на уровне глав правительств проводится впервые, спектр тем, намеченных для обсуждения, довольно широк. "Мы стоим на позиции, что политический диалог - лучшее решение в ситуации, когда мнения не сходятся. Поэтому мы считаем эту встречу одним из важнейших событий в период польского председательства в Вишеградской группе", - отметил он.

"Мы в целом одинаково смотрим на вопросы фискальной ответственности в ЕС, сотрудничества с НАТО в контексте укрепления роли европейской оборонной политики. Схожие взгляды есть также на развитие рынка цифровых технологий, общие интересы в переговорном процессе с Великобританией", - отметил Шиманьский, касаясь позиций государств Вишеградской группы и Бенилюкса.

Роль региональных объединений

Польская сторона считает, что роль таких региональных объединений как Вишеградская группа или союз стран Бенилюкса, которую они могут сыграть в будущем Европейского союза, постоянно растет. "Главная причина - возрастающая роль глав правительств в формировании политики ЕС и необходимость постоянной координации позиций 28 государств. Это особенно важно в нашей части Европы, которая более разнородна и раздроблена", - пояснил Шиманьский.

Польская сторона признает, что как внутри этих объединений, так и между ними, существуют острые спорные вопросы.

Спорные вопросы

Страны, входящие в Вишеградскую четверку, придерживаются позиции, что Евросоюз должен реформироваться в направлении пересмотра роли Еврокомиссии, предоставления больших возможностей и полномочий национальным парламентам, при сохранении единства ЕС, особенно норм общего европейского рынка. У государств Бенилюкса подход несколько иной.

Варшава на саммите намерена убедить партнеров, что любые противоречия в Европе ослабляют ее. "Со всей уверенностью можно сказать, что это не в интересах Бенилюкса, который и сам разделен изнутри. Кампания в Нидерландах показала, что там не поддерживается концентрация компетенций в Брюсселе. Мы все заинтересованы в том, чтобы ЕС соответствующим образом контролировался", - сказал представитель МИД Польши.

Кроме этого, камнем преткновения в отношениях Вишеграда с Бенилюксом остается вопрос директивы Евросоюза о статусе откомандированных работников, которая позволяет гражданам ЕС беспрепятственно работать в любой стране объединения. Польша протестует против ограничений, которые она может повлечь за собой для польских работников, особенно в транспортном секторе.

"В случае с транспортными услугами планируемые административные барьеры непропорциональны, а нормы носят протекционистский характер", - отметил Шиманьский. "В данной ситуации Брюссель вместо того, чтобы защищать рынок, поддается протекционистским требованиям некоторых государств", - добавил он. Речь, в первую очередь, идет о Франции, которая недовольна необходимостью платить высокие социальные отчисления за иностранных работников, трудящихся на французских предприятиях.

Вишеградская группа

Вишеградская группа была создана в 1991 году с целью совместного включения стран-участниц в систему европейской политики, экономики, права и безопасности, а затем - развития отношений и последующей интеграции с НАТО. Впоследствии взаимодействие внутри "четверки" проходило в разные кризисные этапы. До сих пор входящие в него государства не сходятся по ряду вопросов, включая продление антироссийских санкций. За сохранение ограничительных мер в отношении РФ твердо выступает лишь Польша.

В 2015 году после прихода к власти в Польше партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" новое руководство республики поставило себе цель сделать из Вишеградской группы уверенное объединение способное единым фронтом отстаивать интересы своего региона в Брюсселе. Сейчас главная для "четверки" тема - отстаивание права не принимать на своей территории прибывших в ЕС на волне миграционного кризиса беженцев. Почти два года назад Евросоюз решил распределить мигрантов по разным странам сообщества, но Польша, Венгрия и Чехия отказались выполнять это решение. В результате Еврокомиссия начала официальную процедуру устранения нарушений в отношении этих стран, результатом которой могут стать крупные денежные штрафы или даже лишение права голоса в Совете ЕС.

Председательство в Вишеградской группе осуществляется странами-членами на ротационной основе. В настоящий момент руководство работой "четверки" завершает Польша. В ходе нынешнего саммита она передаст председательство Венгрии.