В Брюсселе стартуют переговоры о выходе Великобритании из ЕС

ЛОНДОН/БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Денис Дубровин/. Переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) начинаются в Брюсселе в понедельник, 19 июня.

С момента референдума, на котором британцы с небольшим перевесом голосов высказались за "развод" с ЕС, прошел год. В королевстве было создано целое министерство по Brexit, однако и сегодня, в день, когда его глава Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье встретятся лицом к лицу в штаб-квартире Еврокомиссии, основные приоритеты Лондона на переговорах продолжают оставаться загадкой.

Три приоритета ЕС

Брюссель сформулировал свои подходы к переговорам еще на саммите глав государств и правительств остающихся 27 стран 29 апреля.

Лидеры ЕС договорились, что дискуссия должна вестись в два этапа: сначала урегулировать все вопросы, связанные с выходом Великобритании, включая финансовые (кто кому и сколько должен), а лишь затем обсуждать формат будущих отношений, в первую очередь, останется или нет Лондон членом европейского общего рынка. Главы остающихся государств подтвердили, что не будут вести никаких сепаратных переговоров о будущих двусторонних отношениях с королевством.

О втором этапе переговоров в Брюсселе предпочитают пока даже не говорить, поскольку очень многое будет зависеть от результатов первого, для которого саммит ЕС 29 апреля выделил три главных приоритета.

Во-первых, это вопрос гарантирования всех прав, включая свободу перемещения и полное социальное обслуживание граждан стран ЕС, живущих на Британских островах, и подданных Великобритании, проживающих в странах ЕС. Общее число тех и других, по оценкам Еврокомиссии, составляет около 4,5 млн человек. Во-вторых, это урегулирование всех финансовых обязательств Брюсселя и Лондона друг перед другом за весь период членства Великобритании в ЕС. В- третьих, стороны должны найти решение, которое гарантирует, что после Brexit между членом Евросоюза Республикой Ирландией и входящей в состав Соединенного Королевства Северной Ирландией не появится физических границ и будут сохранены все принципы Белфастского соглашения 1998 года, которое позволило стабилизировать ситуацию в Белфасте.

В тени британских выборов

Заняв пост премьера в июле прошлого года, глава правящей Консервативной партии Тереза Мэй не оставила сомнений - пересмотра итогов референдума не будет. Премьер пообещала вывести страну из единого рынка и таможенного союза ЕС. Невзирая на часто высказываемое недовольство британских бизнесменов, она пригрозила, что может сделать выбор в сторону прекращения членства вообще без соглашения. "Лучше отсутствие сделки, чем плохая сделка", - заявила она в качестве предупреждения, как своим будущим европейским собеседникам, так и членам собственной партии, которые выступают за более мягкие варианты договоренностей с Брюсселем.

Карты премьер-министра полностью спутали результаты досрочных парламентских выборов, прошедших в стране 8 июня. Назначая эти выборы, Мэй намеревалась одним выстрелом убить двух зайцев - усилить позиции тори в Палате общин и уже без оглядки на политических оппонентов жесткой рукой руководить переговорами с Брюсселем.

Прощай, жесткий Brexit?

На практике получилось наоборот - результат голосования фактически лишил Мэй мандата на проведение переговоров по жесткому сценарию. Консерваторы, хотя и победили на выборах, лишились парламентского большинства. Это заставило Мэй пойти на сделку с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии, чтобы рассчитывать на их голоса при голосовании в Палате общин. Лидер ДЮП Арлин Фостер при этом дала понять, что ее партия противостоит идее отстаиваемого Мэй "жесткого" Brexit.

Тем временем, по информации СМИ, штат британского министерства по вопросам Brexit недоукомплектован. Это не удивительно, если учесть, что, согласно оценкам профильного профсоюза, по состоянию на конец прошлого года нехватка госслужащих, которые должны быть брошены на переговоры в ЕС, составляла 30 тыс. человек.

Переговоры о переговорах

По информации телеканала Sky News, первые две недели переговоров будут отведены на подготовительную стадию. Сами предметные дискуссии стартуют на третьей неделе, то есть в начале июля. Четвертая неделя будет отведена на обсуждение итогов проделанной работы у себя дома. После этого придет время новому четырехнедельному раунду переговоров.

Тремя темами, которые, согласно британским СМИ, должны обсуждаться в первую очередь, являются вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией (под давлением ДЮП), права 3,2 млн проживающих в Великобритании граждан ЕС и 1,2 британцев, живущих в ЕС, а также сумма выплат, которые ЕС намерен получить от Лондона. Что касается последнего вопроса, то, по оценкам газеты Financial Times, Брюссель намерен потребовать до €100 млрд, предупреждая, что, пока этот вопрос не будет урегулирован, переговоры по будущим торговым отношениям между Великобританией и ЕС, не начнутся.

При этом уже к ноябрю 2018 года ЕС намерен подвести итог дискуссиям. Формально для завершения сделки отводится два года с момента применения статьи 50 - то есть до марта 2019 года. Но Брюссель зарезервировал последние полгода на одобрение итогов достигнутых соглашений европейскими парламентариями. С учетом этого у Дэвиса и Барнье будет всего около 500 дней, чтобы попытаться договориться.