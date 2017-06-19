Кубинские студенты назвали заявления Трампа "устаревшей риторикой"

ГАВАНА, 19 июня. /ТАСС/. Кубинские студенты считают заявления президента США Дональда Трампа об ужесточении политики в отношении островного государства "устаревшей риторикой". Об этом говорится в коммюнике Федерации университетских студентов Кубы, опубликованном в воскресенье в газете Juventud Rebelde.

"Свою устаревшую риторику Дональд Трамп подкрепил подписанием директивы под названием Президентский меморандум национальной безопасности об ужесточении политики США в отношении Кубы. Этот документ свидетельствует о развороте в процессе нормализации отношений между двумя странами, начатом при администрации экс-президента Барака Обамы", - говорится в заявлении Федерации, насчитывающей более 110 тыс. членов.

Кубинские студенты упрекают главу Белого дома в том, что, говоря о якобы имеющем место на острове несоблюдении прав человека, он забывает, к примеру, о существовании на Кубе качественного бесплатного образования, которое в США "стоило бы сотни тысяч долларов". "Эта провокация, плохо подготовленная советниками (Трампа), придерживающимися ультраархаичных воззрений, не внушила страх, а продемонстрировала истинные и неизменные империалистические намерения правительства США", - отмечается в коммюнике.

Ранее газета Granma написала о том, что на решение Трампа ужесточить политику в отношении островного государства оказали влияние американские законодатели, враждебно относящиеся к Кубе, в частности сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и член Палаты представителей, республиканец Марио Диас-Баларт.

В минувшую пятницу Трамп объявил в Майами (штат Флорида) об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Кубой. В частности, американская администрация ужесточает правила поездок в карибскую страну для граждан США и вводит запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Вашингтон не будет разрывать дипломатические отношения с Гаваной, восстановленные в 2015 году, и закрывать посольство на Кубе.