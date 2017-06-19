Сторонники Макрона одержали уверенную победу на парламентских выборах во Франции

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Политическое движение "Республика на марше", основанное президентом Франции Эмманюэлем Макроном, одержало уверенную победу на парламентских выборах во Франции. В заключительном туре сторонники главы Пятой республики обеспечили себе от 355 до 365 парламентских мандатов, завоевав таким образом абсолютное большинство из 577 мест в Национальном собрании страны.

Лидер большинства обещал выполнить обязательства

Комментируя итоги выборов, лидер нового правящего большинства, премьер-министр Эдуар Филипп заявил что "избиратели, поддержавшие "Республику на марше", проголосовали за надежду и оптимизм". "Победа "Республики на марше" очевидна и дает стране новый шанс и новое дыхание французской демократии", - полагает он.

По мнению Филиппа, "сейчас наступает время действий, необходимо претворить в жизнь программу президента Эмманюэля Макрона". "Победа нас обязывает", - добавил он. "Мы верим во Францию и теперь важно, чтобы этим доверием прониклась вся страна", - заявил премьер-министр.

Он признал низкую активность избирателей. Во втором туре участвовали в выборах около 42% зарегистрированных избирателей. По сравнению с первым туром активность избирателей снизилась на семь процентных пунктов. Это наиболее низкая явка избирателей за всю историю Пятой республики, основанной генералом Шарлем де Голлем.

Филипп считает, что предстоит "всесторонне" проанализировать причины низкой явки избирателей. "Снижение активности никогда не способствует демократии", - заметил он.

"Республиканцы" пришли вторыми

По предварительным данным, правоцентристская партия "Республиканцы" получат в новом составе Национального собрания от 125 до 133 голосов. Таким образом, у нее второй результат после победителей. Такой итог выборов позволит нам создать достаточно внушительную фракцию, чтобы защищать наши ценности и выполнить взятые обязательства", - заявил партийный лидер Франсуа Баруэн.

На президентских выборах этой весной кандидат "Республиканцев" Франсуа Фийон получил около 20% голосов, уступив кандидатам движения "Республика на марше" и "Национального фронта". В результате партия впервые в своей истории не участвовала во втором туре выборов главы Пятой республики.

Марин Ле Пен впервые избрана в национальный парламент

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен добилась убедительной победы на парламентских выборах в своем округе. Как сообщила она во время выступления в избирательном штабе в Па-де-Кале на северо-востоке Франции, в своем избирательном округе на северо-западе страны она получила 58,75% голосов. Ее оппонент, кандидат от движения "Республика на марше" Анн Роке, получила чуть более 30%.

В состав нижней палаты парламента Ле Пен вошла впервые. Согласно французским законам, лидер "Национального фронта" теперь должна будет отказаться от мандата в Европейском парламенте, поскольку эти полномочия нельзя совмещать.

Во время своего выступления Ле Пен поблагодарила сторонников за поддержку и отметила, что партия будет "бороться против миграционной политики властей и увеличения потока мигрантов во Францию". При этом лидер "Нацфронта" заметила, что низкая явка свидетельствует об апатии избирателей. "Это ослабляет легитимность парламента", - считает она.

Меланшон станет лидером левой оппозиции

Как свидетельствуют предварительные данные о расстановке сил в новом составе Национального собрания, глава движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон станет лидером левой оппозиции в парламенте Франции. Согласно этим оценкам, сторонники Меланшона, в число которых входят французские коммунисты, получат от 23 до 29 парламентских мандатов.

Во время выступления в штабе в Марселе Меланшон призвал к созданию "Народного фронта" - социального, культурного и политического". "Наше движение, которое наряду с избранными депутатами объединяет 500 тыс. человек, - это огромная сила. Я хочу проинформировать новую власть, что мы не пойдем на уступки в защите социальных прав", - заявил Меланшон.

Он назвал низкую явку "формой всеобщей гражданской забастовки". "Теперь необходимо, чтобы это сопротивление стало движущей силой гражданской революции", - полагает Меланшон. Комментируя неудачу традиционных партий на президентских и парламентских выборах, политик подчеркнул: "Французский народ не оставил никаких шансов старому миру, он вверил знамя борьбы в наши руки".

Эти заявления Меланшона последовали за выступлением лидера Социалистической партии Жан-Кристофа Камбаделиса, признавшего историческое поражение на нынешних выборах Соцпартии, правившей последние пять лет.

Левые партии оказались в меньшинстве

Бывшая правящая Социалистическая партия вместе с Левой радикальной партией, "зелеными" и другими союзниками набирает лишь в Нацсобрании от 41 до 49 мест. После оглашения предварительных итогов голосования, первый секретарь французской Соцпартии Жан-Кристоф Камбаделис заявил, что слагает с себя полномочия лидера данной политической силы.

"Триумф движения Эмманюэля Макрона совершенно очевиден, несмотря на низкий уровень явки на выборах. Поражение левых сил было неизбежно, проигрыш Соцпартии бесспорен", - сказал политик во время своего выступления из парижского штаба партии.

Он заявил, что будет и дальше участвовать в деятельности Соцпартии, но уже не в качестве первого секретаря. "Эту работу будет вести коллективное руководство, которое предстоит избрать", - сказал Камбаделис.

Победившая на парламентских выборах партия получает право сформировать правительство, однако нынешний кабинет министров уже образован на основе президентского движения. Согласно республиканской традиции, в ближайшие дни действующий кабмин подаст в отставку. Как ожидается, правительство будет затем сформировано заново почти в прежнем составе.