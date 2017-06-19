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Коалиция не намерена мириться с попытками сторонников Дамаска мешать борьбе с терроризмом

Международная панорама
19 июня, 1:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Представители коалиции США подтвердили, что F/A-18E ВВС сбил сирийский истребитель-бомбардировщик, который, по утверждению штаба, сбросил бомбы рядом с бойцами "Сил демократической Сирии"

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ВАШИНГТОН, 19 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Возглавляемая США коалиция намерена и в дальнейшем реагировать на атаки против своих союзных формирований в Сирии со стороны сил, поддерживающих правительство президента Башара Асада. Об этом говорится в поступившем в воскресенье по запросу ТАСС заявлении штаба операции, проводимой группой стран против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Представители коалиции подтвердили, что 18 июня F/A-18E ВВС США сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, который, по утверждению штаба, сбросил бомбы рядом с бойцами "Сил демократической Сирии" - группировки, оппозиционной властям республики и сотрудничающей с США и их партнерами в борьбе с ИГ. Этот инцидент произошел после того, как авиация коалиции остановила продвижение проправительственных сил в приблизительно двух километрах от зоны деэскалации.

"Присутствие коалиции в Сирии обусловлено непосредственной угрозой, которую ИГ представляет для всего мира. Мы не будем мириться с демонстративными враждебными намерениями и действиям поддерживающих режим сил, направленных против коалиции и ее партнеров, осуществляющих законные операции против ИГ", - подчеркивают в штабе. В коалиции также призывают все стороны "сосредоточить свои усилия на разгроме ИГ, которая является общим врагом".

Представители международной операции при этом особо указывают на то, что "коалиция не стремится к конфликту с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами, но она будет без всяких колебаний защищать себя и партнеров от любой угрозы".

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