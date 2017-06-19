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СМИ: шесть ракет КСИР Ирана с высокой точностью поразили позиции террористов

Международная панорама
19 июня, 3:45 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 19, июня. /ТАСС

Ракеты класса "земля - земля" средней дальности были запущены с баз в провинциях Керманшах и Курдистан

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ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) выпустил по позициям террористов в Сирии шесть ракет, которые с высокой точностью поразили цели. Такие подробности нанесенного на исходе минувших суток Воздушно-космическими силами КСИР ИРИ ракетного удара сообщило агентство Fars.

По его данным, "шесть баллистических ракет средней дальности были выпущены в направлении позиций террористов в районе сирийского Дейр-эз-Зора, они пересекли воздушное пространство Ирака и с высокой степенью точности поразили заданные цели".

В распространенном ранее заявлении командования КСИР сообщалось, что ракеты класса "земля - земля" средней дальности были запущены с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан.

"В ответ на преступления террористов, совершенные 17 хордада (дата по иранскому календарю, соответствующая 7 июня) в Тегеране, КСИР нанес ракетный удар по скоплениям террористов, их командным пунктам и пунктам обеспечения в районе Дейр-эз-Зора на востоке Сирии. В результате этого сокрушительного удара уничтожено большое число террористов, а также значительное количество их вооружений", - говорилось в заявлении.

"Эта революционная мера (ракетный удар) несет ясное послание: Корпус "стражей" предупреждает террористов и их региональных и внерегиональных покровителей о том, что в случае повторения отвратительных дьявольских акций против иранской нации их исполнители и вдохновители будут отправлены в ад", - подчеркивалось в заявлении командования КСИР.

7 июня две группы террористов совершили нападения на иранский парламент в Тегеране и на мавзолей имама Хомейни близ иранской столицы. Жертвами этих терактов стали 18 человек, около 50 получили ранения.

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