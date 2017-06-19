ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает инцидент в Лондоне как возможный теракт. "Полиция подтвердила, что это (инцидент - прим. ТАСС) рассматривается как возможный теракт. Я проведу чрезвычайное заседание этим утром", - приводит ее слова агентство Reuters.

"Это ужасный инцидент. Все мои мысли с теми, кто получил ранения, и их близкими", - добавила Мэй.

Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил: "Я совершенно потрясен инцидентом в Финсбери-парке, произошедшем сегодня ночью. Мои мысли с общиной и теми, кто пострадал в результате этого ужасающего события".

19 июня фургон в котором, по свидетельству очевидцев, находились три человека, выехал на тротуар и врезался в толпу, в которой было много мусульман. Они возвращались после ночной молитвы в мечети. Полиция сообщила об одном задержанном.

Газета Evening Standard информировала, что после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках. Имеются сообщения, что один человек пострадал от ножевых ударов.