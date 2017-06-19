ВМС Южной Кореи, США и Канады проведут совместные маневры возле острова Чеджудо

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СЕУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Республика Корея, США и Канада проведут 23-25 июня совместные военно-морские маневры в районе южного острова Чеджудо. Об этом сообщил в понедельник штаб южнокорейских ВМС.
"В учениях примут участие эсминец "Юльгок Ли И", оснащенный системой раннего обнаружения Aegis, самолет-разведчик P-3C Orion, американские многоцелевые вертолеты Lynx и MH-60R, оснащенные управляемыми ракетами эсминцы, два канадских фрегата и противолодочные вертолеты SH-3", - говорится в сообщении.
Программа учений предусматривает отработку совместных действий по противовоздушной обороне, противолодочные операции, обнаружение пусков и перехват баллистических ракет. Военные эксперты отмечают, что данные маневры в первую очередь направлены против КНДР, которая в последнее время активно развивает ракетную программу, а также строит новые подводные лодки.