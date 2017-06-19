Экс-премьера Киргизии Сариева выдвинули кандидатом в президенты республики

БИШКЕК, 19 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Лидер политической партии Киргизии "Ак-Шумкар" ("Белый сокол"), бывший премьер-министр республики Темир Сариев выдвинут кандидатом в президенты страны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в политсовете партии.

"Кандидатура Сариева была выдвинута во время съезда решением делегатов, которые прибыли из всех регионов, практически единогласно", - заявили в политсовете. Другие кандидатуры "даже не рассматривались". "В ближайшее время все предусмотренные в таких случаях документы будут переданы в ЦИК (Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов в Киргизии) для официальной регистрации Сариева кандидатом на должность главы государства", - отметили в штабе "Ак-Шумкар".

Будучи премьер-министром с 2015 по 2016 годы, Сариев принимал активное участие в работе по присоединению Киргизии к Евразийскому экономическому союзу, в состав которого республика вошла в августе 2015 года.

Выборы президента Киргизии намечены на 15 октября нынешнего года. На данный момент в ЦИК поступили заявления на регистрацию от двух самовыдвиженцев - президента общественной организации "Лига-антикризис" Назарбека Нышанова и оппозиционного политика и лидера социалистической партии "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбека Текебаева. Главный социалист сейчас находится под следствием в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.

Ранее о намерении баллотироваться в президенты объявили несколько киргизских политиков, в том числе бывший премьер Омурбек Бабанов, а также лидер парламентской фракции "Онугуу" ("Прогресс") Бакыт Торобаев. Политсовет пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана принял решение выдвинуть кандидатом нынешнего главу кабмина Сооронбая Жээнбекова.

Претенденты на должность президента перед регистрацией в ЦИК обязаны сдать экзамен на знание киргизского языка, собрать 30 тыс. подписей граждан в свою поддержку, а также внести избирательный залог в размере 1 млн сомов (около $15 тыс.). Нынешний президент страны Алмазбек Атамбаев не будет принимать участие в предстоящих выборах, поскольку законы страны запрещают гражданам занимать должность главы государства более одного шестилетнего срока.