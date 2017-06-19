В Таиланде в результате взрыва погибли пять военнослужащих, четверо ранены

БАНГКОК, 19 июня. /ТАСС/. Пять человек погибли, еще четыре получили ранения в понедельник в результате подрыва автомобиля с военнослужащими в провинции Паттани на юге Таиланда. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранительных органов, взрывное устройство, заложенное рядом с дорогой, сработало в 11:45 по местному времени (07:45 мск), когда по ней двигался автомобиль с военнослужащими сухопутных войск Таиланда.

По предварительной версии следствия, атака могла быть организована исламскими сепаратистами, действующими в данном регионе королевства.

В провинциях Паттани, Яла и Наратхиват на юге Таиланда действует специальный режим безопасности. Более 11 лет партизанскую войну с властями здесь ведут сепаратисты, добивающиеся создания в регионе независимого султаната.