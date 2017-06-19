Полиция арестовала на юге Италии подозреваемого в терроризме выходца из Ирака

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РИМ, 19 июня. /ТАСС/. Гражданин Ирака, обратившийся в Италии за предоставлением политического убежища, был арестован по подозрению в терроризме. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, 29-летний мужчина находился в центре временного приема в Кротоне, на юге Апеннин.
В результате следственных действий удалось выяснить, что мигрант занимался пропагандой радикального исламизма и призывал поддерживать террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в том числе путем совершения терактов.