Атамбаев подписал закон, направленный на расширение полномочий Совбеза Киргизии

Минфин рассматривает возможность слияния ФНБ и Резервного фондаЭкономика и бизнес 19 июня, 11:05
ФАС: Microsoft дискриминировала сторонних производителей антивирусного ПОЭкономика и бизнес 19 июня, 10:42
Евросоюз на год продлил санкции против КрымаМеждународная панорама 19 июня, 10:42
Валерий Фадеев избран секретарем Общественной палаты шестого созываОбщество 19 июня, 10:30
"Ведомости": МЭР предложило новый подход к дивидендам госкомпанийЭкономика и бизнес 19 июня, 10:28
С космодрома Куру в течение двух лет запустят восемь ракет "Союз-СТ"Космос 19 июня, 10:25
Делегация Челябинской области во главе c губернатором работает в ХарбинеНовости партнеров 19 июня, 10:25
СМИ: госкорпорация по ОрВД профинансирует развитие ШереметьевоТранспорт 19 июня, 10:19
Силуанов: страны БРИКС изучают вопрос о создании рейтингового агентстваЭкономика и бизнес 19 июня, 10:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 19 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал в понедельник закон, направленный на расширение полномочий Совета безопасности республики. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.
По ее данным, у Совбеза, в частности, появятся функции по "выявлению внутренних и внешних рисков жизненно важным интересам личности, общества и государства", а также по "организации работы по прогнозированию, анализу и оценке вызовов и угроз, выработке достаточных мер предупреждения".
"Еще одним новшеством принятого закона является то, что обсуждение вопросов национальной безопасности, требующих принятия оперативных решений или других решений неотложного характера, будет проводиться под руководством председателя на внеочередных заседаниях и оперативных совещаниях в узком составе Совета безопасности", - говорится в сообщении пресс- службы.
Совет безопасности Киргизии также получил право проводить проверку деятельности государственных органов, в том числе вооруженных сил, правоохранительных органов и других "воинских формирований", в сфере "обеспечения обороны и безопасности". "Закон вступает в силу в силу со дня официального опубликования", - отмечается в документе.
Председателем Совета безопасности Киргизии является президент республики. В его состав также входят руководители силовых и правоохранительных органов страны.