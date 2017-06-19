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Атамбаев подписал закон, направленный на расширение полномочий Совбеза Киргизии

Международная панорама
19 июня, 10:24 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 19, июня. /ТАСС

У Совбеза, в частности, появятся функции по "выявлению внутренних и внешних рисков жизненно важным интересам личности, общества и государства"

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БИШКЕК, 19 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал в понедельник закон, направленный на расширение полномочий Совета безопасности республики. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

По ее данным, у Совбеза, в частности, появятся функции по "выявлению внутренних и внешних рисков жизненно важным интересам личности, общества и государства", а также по "организации работы по прогнозированию, анализу и оценке вызовов и угроз, выработке достаточных мер предупреждения".

"Еще одним новшеством принятого закона является то, что обсуждение вопросов национальной безопасности, требующих принятия оперативных решений или других решений неотложного характера, будет проводиться под руководством председателя на внеочередных заседаниях и оперативных совещаниях в узком составе Совета безопасности", - говорится в сообщении пресс- службы.

Совет безопасности Киргизии также получил право проводить проверку деятельности государственных органов, в том числе вооруженных сил, правоохранительных органов и других "воинских формирований", в сфере "обеспечения обороны и безопасности". "Закон вступает в силу в силу со дня официального опубликования", - отмечается в документе.

Председателем Совета безопасности Киргизии является президент республики. В его состав также входят руководители силовых и правоохранительных органов страны.

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