Правительство Франции уйдет в техническую отставку в течение дня

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Эдуара Филиппа во Франции в течение понедельника уйдет в техническую отставку по итогам парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье.

Такие сроки назвал 19 июня в эфире радиостанции RTL госсекретарь по связям с парламентом, официальный представитель правительства республики Кристоф Кастанер.

"Премьер-министр в ближайшие часы будет вынужден представить прошение об отставке, как того требует обычай. Думаю, это произойдет в течение дня", - сказал он.

Новый состав кабинета министров, добавил Кастанер, будет определен в течение недели. "В ближайшие дни будет сформировано новое правительство под руководством, я думаю, Эдуара Филиппа", - отметил госсекретарь.

Отставка правительства после парламентских выборов - негласная политическая традиция во Франции, не прописанная в законодательстве. Учитывая убедительную победу президентского большинства, ожидается, что нынешний кабмин будет заново сформирован в ближайшие дни с минимальными перестановками.

Парламентские выборы во Франции

Второй тур выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента Франции - состоялся в воскресенье. Победу одержало пропрезидентское движение "Республика на марше", выступающее единым блоком с центристами из "Демократического движения". В общей сложности они получили 350 из 577 мест и образуют абсолютное парламентское большинство, на основе которого будет сформировано правительство.

Крупнейшей оппозиционной фракцией стали правоцентристы - "Республиканцы", Союз демократов и независимых и другие состоящие с ними в альянсе правые партии. Все вместе они получили 137 депутатских мандатов. Крайне правый "Национальный фронт" завоевал лишь восемь кресел и не может формировать собственную фракцию - для этого необходимо минимум 15 депутатов.

Левые партии, в предыдущем созыве имевшие большинство в Нацсобрании, на этот раз потерпели поражение. Бывшая правящая Социалистическая партия в союзе с Левой радикальной партией и "зелеными" получила лишь 44 места, леворадикалы из движения "Неподчинившаяся Франция" вместе с коммунистами формируют отдельную фракцию, завоевав 27 мандатов.