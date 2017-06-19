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WSJ: зять Трампа отправится на Ближний Восток для переговоров с Нетаньяху и Аббасом

Международная панорама
19 июня, 10:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июня. /ТАСС

Джаред Кушнер намерен встретиться с премьером Израиля в Иерусалиме, а с президентом Палестины - в Рамалле

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НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планирует на этой неделе совершить визит на Ближний Восток, чтобы провести встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По данным ее источника в Белом доме, Кушнер намерен встретиться с Нетаньяху в Иерусалиме, а с Аббасом - в Рамалле. Как ожидается, он обсудит с ними процесс палестино- израильского урегулирования, "их приоритеты и следующие потенциальные шаги" в данной сфере, отметила газета.

Сначала Кушнер побывает в Израиле. Он прилетит туда в среду, а двумя днями ранее в регион должен прибыть специальный представитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт, сообщила газета.

По словам ее источника, от предстоящих встреч не следует ожидать каких-либо прорывов в деле ближневосточного урегулирования. "Важно помнить, что разработка исторического мирного соглашения займет время", - сказал сотрудник Белого дома.

Он подчеркнул, что Трамп поручил "одним из своих самых доверенных советников возглавить работу по мирному урегулированию" и в будущем "Кушнер и Гринблатт, вероятно, совершат много визитов в регион" - как совместных, так и раздельных. Кроме того, вполне возможно, что израильские и палестинские представители будут в этих целях наведываться в Вашингтон.

Газета напомнила, что 36-летний муж дочери Трампа Иванки - Джаред Кушнер, занимающий в Белом доме должность старшего советника, - был одним из главных организаторов совершенной президентом США в мае этого года поездки на Ближний Восток, в ходе которой тот посетил Израиль, Палестину и Саудовскую Аравию.

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Персоны
Аббас, Махмуд Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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