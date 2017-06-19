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Евросоюз на год продлил санкции против Крыма

Международная панорама
19 июня, 10:42 дата обновления: 19 июня, 11:09 UTC+3

Ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя продлены до 23 июня 2018 года

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© Станислав Красильников/ТАСС

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Это формальное решение приняли в понедельник главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Ограничительные меры против Крыма и Севастополя продлены до 23 июня 2018 года", - говорится в заявлении пресс-службы.

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Санкции в отношении Крыма и Севастополя продлены на год без обсуждения; более того, заявление Совета ЕС было опубликовано еще до того, как министры всех 28 стран ЕС прибыли на встречу. Соответствующее политическое решение было согласовано 6 июня на встрече послов 28 стран ЕС в Брюсселе. Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций.

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма.

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