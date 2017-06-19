Порошенко отправился в США на переговоры с Трампом

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КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Депутат президентской партии в Верховной раде Александр Спиваковский заявил, что украинский лидер Петр Порошенко отправился в США, где, как ожидается, проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.
"Хочу сказать, что Петр Алексеевич уже полетел в США", - объявил в эфире телеканала "112. Украина" депутат от "Блока Петра Порошенко". При этом он выразил уверенность, что встреча с американским лидером обязательно состоится. "Вы же знаете, просто администрация еще новая и иногда происходят такие вещи, что что-то не успевают анонсировать, но встречи от этого не отменяются. Эта встреча запланирована, и она будет", - добавил он.
Официального подтверждения о встрече Порошенко и Трампа ни одна из сторон пока не представила.
Этот визит в США станет третьим в президентской карьере Порошенко. После избрания Трампа на пост президента США в конце 2016 года Порошенко общался с ним только по телефону.
По неофициальной информации, Порошенко в Вашингтоне также встретится с вице-президентом Майклом Пенсом, главами министерств. Ключевыми аспектами повестки дня, как сообщают украинские СМИ, станут ситуация в Донбассе и режим санкций против России.