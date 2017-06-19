ЕС будет использовать санкции в ответ на кибератаки

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Совет ЕС принял решение разработать систему дипломатических действий в ответ на широкомасштабные кибернетические атаки, крайней мерой в ответ на которые может стать введение санкций. Об этом говорится в решении Совета ЕС.

"Дипломатический ответ ЕС на вредоносную кибернетическую деятельность будет включать полный спектр действий в рамках единой внешней политики и политики в области безопасности, включая, если необходимо, ограничительные меры".