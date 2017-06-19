Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС будет использовать санкции в ответ на кибератаки

Международная панорама
19 июня, 11:20 UTC+3

Ответ на кибератаки включит "полный спектр действий в рамках единой внешней политики и политики в области безопасности, включая, если необходимо, ограничительные меры", говорится в решении Совета ЕС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Совет ЕС принял решение разработать систему дипломатических действий в ответ на широкомасштабные кибернетические атаки, крайней мерой в ответ на которые может стать введение санкций. Об этом говорится в решении Совета ЕС.

"Дипломатический ответ ЕС на вредоносную кибернетическую деятельность будет включать полный спектр действий в рамках единой внешней политики и политики в области безопасности, включая, если необходимо, ограничительные меры".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
4
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
7
Борт МЧС вылетел в Мурманск за онкобольной девушкой, дозвонившейся Путину
Темы дня
Загрузка...
Реклама