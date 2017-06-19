ЕС будет использовать санкции в ответ на кибератаки

Минфин рассматривает возможность слияния ФНБ и Резервного фондаЭкономика и бизнес 19 июня, 11:05
ФАС: Microsoft дискриминировала сторонних производителей антивирусного ПОЭкономика и бизнес 19 июня, 10:42
Евросоюз на год продлил санкции против КрымаМеждународная панорама 19 июня, 10:42
Валерий Фадеев избран секретарем Общественной палаты шестого созываОбщество 19 июня, 10:30
"Ведомости": МЭР предложило новый подход к дивидендам госкомпанийЭкономика и бизнес 19 июня, 10:28
С космодрома Куру в течение двух лет запустят восемь ракет "Союз-СТ"Космос 19 июня, 10:25
Делегация Челябинской области во главе c губернатором работает в ХарбинеНовости партнеров 19 июня, 10:25
СМИ: госкорпорация по ОрВД профинансирует развитие ШереметьевоТранспорт 19 июня, 10:19
Силуанов: страны БРИКС изучают вопрос о создании рейтингового агентстваЭкономика и бизнес 19 июня, 10:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Совет ЕС принял решение разработать систему дипломатических действий в ответ на широкомасштабные кибернетические атаки, крайней мерой в ответ на которые может стать введение санкций. Об этом говорится в решении Совета ЕС.
"Дипломатический ответ ЕС на вредоносную кибернетическую деятельность будет включать полный спектр действий в рамках единой внешней политики и политики в области безопасности, включая, если необходимо, ограничительные меры".