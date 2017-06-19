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Норвежский суд продлил срок ареста подростка из РФ еще на две недели

Международная панорама
19 июня, 11:29 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 19, июня. /ТАСС

17-летний россиянин находится под арестом уже более двух месяцев

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ОСЛО, 19 июня. /ТАСС/. Суд Осло в понедельник по запросу норвежских спецслужб в пятый раз на две недели продлил срок ареста российского подростка, который обвиняется в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро.

17-летний россиянин находится под арестом уже больше двух месяцев, пока по его делу продолжается расследование. Он был задержан в норвежской столице вечером 8 апреля. При себе у него был подозрительный предмет, который норвежская полиция и спецслужбы считают маломощным взрывным устройством, состоявшим из баллончика с газом для зажигалок и поражающих частиц (гвоздей или проволоки). Полиция и саперы осуществили контролируемый подрыв предмета, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн.

9 июня Апелляционный суд отказал россиянину в освобождении из-под стражи. Суд назвал неубедительными аргументы юноши, утверждающего, что у него не было намерения взрывать самодельную бомбу в центре города. Полицейская служба безопасности Норвегии, ведущая расследование, подозревает, что подросток был намерен совершить теракт.

Пока что гражданин России обвиняется лишь по статье 142 "Незаконное обращение с опасными веществами" Уголовного кодекса Норвегии, которая, впрочем, является частью недавно принятого в стране антитеррористического законодательства. Не исключено, что в будущем ему могут быть предъявлены новые обвинения.

Как ранее сообщили представители норвежских спецслужб, молодой человек проживает в Норвегии с 2010 года, куда вместе с родителями прибыл из РФ как беженец. По данным СМИ, он мог придерживаться радикальных взглядов и симпатизировать исламистам. Как пишет газета Aftenposten, несколько лет назад подросток поддерживал знакомство с двумя проживавшими в Норвегии выходцами из Чечни, которые впоследствии примкнули к экстремистским группировкам в Сирии. По словам прежнего адвоката арестованного, с тех пор юноша пересмотрел свои воззрения и сейчас отвергает идеологию радикальных исламистов.

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