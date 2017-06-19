Зампредседателя: "Нацфронт" еще имеет шанс сформировать свою фракцию в парламенте Франции

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Правая партия "Национальный фронт" все же может сформировать собственную фракцию в новом созыве Национального собрания Франции (нижняя палата парламента), даже не имея минимально необходимых для этого 15 депутатских мандатов. Как заявил в понедельник в эфире радиостанции RTL заместитель председателя "Нацфронта" Луи Алио, партия может добиться этого за счет привлечения на свою сторону беспартийных депутатов.

"Еще может выйти так, что фракция сформируется. Пока не знаю, мне нужно приехать в Париж, чтобы разобраться лучше", - сообщил политик, сам избравшийся в парламент от департамента Восточные Пиренеи на самом юге страны, откуда он родом.

Как отметил Алио, в "Нацфронте" рассматривают возможность привлечения в единую фракцию лидера патриотического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна, который также получил на этих выборах депутатский мандат. Ранее этот политик вступил в альянс с "Нацфронтом" во втором туре президентских выборов. Согласно достигнутой тогда договоренности, в случае избрания лидера "фронтистов" Марин Ле Пен на пост президента Дюпон-Эньян должен был стать премьер-министром Франции.

"Я видел, что господин Дюпон-Эньян избран, есть также другие независимые депутаты, посмотрим, что из этого получится. Возможны контакты с другими представителями правых партий", - сказал замглавы "Нацфронта".

Парламентские выборы во Франции

Второй тур выборов в Национальное собрание прошел во Франции в воскресенье. Убедительную победу на них одержало пропрезидентское объединение "Республика на марше", выступающее в альянсе с центристским "Демократическим движением". В общей сложности они получили 350 из 577 мест и образуют абсолютное парламентское большинство, на основе которого будет сформировано правительство.

"Национальный фронт", в первом туре ставший третьей по популярности партией, собрав в целом по стране 13,1% голосов, по итогам второго раунда смог провести в нижнюю палату по одномандатным округам лишь восемь своих кандидатов. В их числе - лидер партии Марин Ле Пен и ее заместитель Луи Алио, впервые получившие депутатские мандаты.

Таким образом, крайне правые увеличили свое представительство в Нацсобрании по сравнению с предыдущим созывом, где у них было только два депутата. Вместе с тем, для формирования отдельной фракции у них по-прежнему не хватает собственных народных избранников. По закону минимальная численность парламентской группы составляет 15 депутатов.

Комментируя этот результат, Луи Алио признал, что в партии разочарованы, что партия не смогла добиться права сходу образовать собственную группу. "Я полагаю, что это (парламентская фракция) хороший способ еще лучше вести оппозиционную борьбу", - отметил он.

Говоря о дальнейших переговорах с независимыми депутатами, избранными в Национальное собрание, политик подчеркнул, что его партия намерена предложить им согласовать единую оппозиционную повестку, которая может послужить основой для формирования отдельной фракции крайне правых. "Безусловно, мы открыты всем. Достаточно прийти к согласию по оппозиционной программе, и нет никаких причин не объединяться с другими людьми, чтобы сформировать фракцию", - указал Алио.