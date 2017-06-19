Совет ЕС заявил, что Парижское соглашение по климату не подлежит пересмотру

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Парижское соглашение по климату соответствует современным требованиям и не подлежит пересмотру, несмотря на выход из него США. Об этом говорится в распространенном 19 июня заявлении Совета ЕС.

"Совет подтверждает, что Парижское соглашение полностью соответствует всем требованиям современности и не подлежит пересмотру. Соглашение амбициозно, но не сверх меры и оставляет возможность для каждого участника определять свой путь, чтобы способствовать борьбе с изменениями климата, которые угрожают развитию, миру и стабильности на планете", - говорится в заявлении.

ЕС подтвердил намерение выполнять все обязательства по Парижскому соглашению и поддерживать усилия ООН в этом направлении. Совет ЕС также подчеркнул особую ответственность в этом крупнейших экономик мира, на долю которых приходится свыше 80% выбросов парниковых газов.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам международной конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.