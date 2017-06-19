ООН обеспокоена избыточной безнаказанностью за преступления против журналистов

ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. Безнаказанность за нападения на представителей средств массовой информации происходит во многих странах мира вследствие соответствующей политики властей по отношению к подобным случаям. С таким утверждением выступил в понедельник специальный докладчик ООН по свободе мнения Дэвид Кэй на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности" в Вене.

"Мы должны обеспечить защиту средств массовой информации от государственной цензуры и от нападок на свободу СМИ, - сказал Кэй. - Мы часто сталкиваемся с законами, которые криминализируют тех, кто критикует правительство".

По его словам, "многие государства не демонстрируют пропорциональность по отношению к нападениям на СМИ". "Мы видим избыточную безнаказанность за нападения на журналистов", - добавил спецдокладчик ООН.

В этой связи он отметил, что свободе СМИ нужна общественная поддержка, которая в последнее время выходит из-под контроля международного сообщества. "Мы должны исправить эту ситуацию. Мнение общественности подпитывается господством государства над СМИ, при этом политические лидеры демонизируют средства массовой информации. Нам нужно обеспечить для СМИ общественную поддержку", - подытожил Кэй.

Российское агентство ТАСС на конференции представляет первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Участники двухдневной конференции ОБСЕ обсуждают и высказывают рекомендации, касающиеся вопросов при освещении конфликтов и войн, безопасности журналистов и безнаказанности за преступления против работников средств массовой информации, возможности доступа к информации в зонах конфликтов, противодействие дезинформации, пропаганде и распространению ложных новостей. Основное внимание уделено кризису на Украине.