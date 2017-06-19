Абэ заявил, что хочет обсудить с Путиным вопрос Курил на саммите G20

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на саммите G20 в Германии обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос южных Курил.

Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио.

"Мы договорились с президентом Путиным, что проведем встречу на саммите G20. Я рассчитываю обсудить совместную хозяйственную деятельность (на южных Курилах - прим. ТАСС), а также посещение бывшими жителями островов могил их предков", - сказал он.

Абэ также выразил намерение "приложить все усилия для того, чтобы добиться прогресса в решение вопроса заключения мирного договора". Кроме того, он отметил, что диалог с российским лидером ведется на основе достигнутых доверительных отношений.

По словам премьера, японская исследовательская группа посетит южные Курилы в конце июня для изучения возможности реализации там совместных проектов с РФ. "В прошлом месяце наша делегация посетила Сахалин, а в конце этого запланировано посещение "северных территорий" (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС)", - сказал он. "Я надеюсь, что это поможет нам конкретизировать совместные проекты в сферах туризма, производства морепродуктов, рыбной ловли", - добавил Абэ.

Договоренность об отправке специальной исследовательской группы на южные Курилы была достигнута в ходе встречи лидеров России и Японии в Москве 27 апреля. Отмечалось, что в первую очередь группа изучит возможность развития совместных проектов по разведению рыб и морских ежей.

Статус Курил

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил.

Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио.

Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.