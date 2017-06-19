Al Jazeera: первая группа турецких военных прибыла в Катар для участия в учениях

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первые турецкие военные прибыли в Доху для участия в совместных маневрах. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство обороны Катара.
По его информации, в воскресенье военные провели первые тренировки на базе Тарек бен Зияд. Отмечается, что учения являются частью соглашения, направленного на укрепление оборонных возможностей обеих стран, а также на активизацию усилий по борьбе с вооруженными группировками и поддержанию стабильности в регионе. При этом не уточняется, какие войска задействованы в маневрах, не известно и количество военных. Официальных заявлений Анкары также пока не последовало.
Ранее парламент Турции одобрил закон, позволяющий разместить турецких военных на базе в Катаре. Позже газета Milliyet сообщала, что турецкая делегация, в которую вошли трое военных, прибыла в Катар для обсуждения вопросов по размещению военных. Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества от 2014 года.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства.