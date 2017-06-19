Курдские формирования утверждают, что сирийские войска ударили по ним под Раккой

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддержку которой оказывают ВВС международной коалиции во главе с США, утверждает, что правительственные войска нанесли удары по ее позициям к юго-западу от города Ракка. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя СДС Таляля Силло.
"Силы режима <...> развернули широкомасштабные атаки, используя самолеты, артиллерию и танки", - сказал Силло.
Представители возглавляемой США коалиции ранее подтвердили, что 18 июня F/A-18E ВВС США сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, который, по утверждению штаба, сбросил бомбы рядом с бойцами СДС к югу от города Табка (40 км от Ракки). Командование ВС САР в распространенном заявлении подчеркнуло, что сирийский истребитель участвовал в операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), и расценило атаку США как "откровенно агрессивную акцию".