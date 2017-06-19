Многонациональный батальон НАТО развернут на территории Латвии

РИГА, 19 июня. /ТАСС/. Многонациональный сводный батальон НАТО, возглавляемый Канадой, приступил к службе на территории Латвии. Прибытие боевой группы альянса для республики является историческим событием, отметил в понедельник глава государства Раймондс Вейонис во время торжественной церемонии, которая ознаменовала успешное завершение формирования группировки.

"Расширенное присутствие НАТО - историческое событие. Это не только обучающая миссия, но и активная мера сдерживания. Более 20 стран - членов НАТО, включая США, являются частью увеличения расширения сил альянса в наших четырех странах. Это свидетельствует о солидарности союзников", - сказал он.

"Это свидетельствует о готовности НАТО защищать каждую страну альянса. Это также доказывает, что угроза одному из союзников является угрозой для всех нас, для наших принципов и ценностей, на которых основывается наш альянс и которые мы защищаем", - добавил Вейонис.

По словам президента, никто не хочет возвращаться во времена холодной войны. "По этой причине НАТО решила объединить сдерживание с диалогом. Диалог с Россией не должен происходить за счет сдерживания и обороны, но и без диалога мы не сможем в долгосрочной перспективе создавать лучшие, более безопасные и прогнозируемые отношения с РФ", - подчеркнул президент.

Поприветствовал солдат батальона НАТО и генсек альянса Йенс Столтенберг. "Сегодня НАТО выполняет обещание, которое было дано всего год назад на саммите в Варшаве - обещание о развертывании четырех многонациональных боевых групп в Эстонии, Литве, Польше и здесь в Латвии, чтобы защитить наш альянс, сдерживать агрессию и сохранить мир", - указал он.

"Ваше присутствие здесь демонстрирует единство и солидарность НАТО. Единство в общих ценностях и общей цели НАТО, а также солидарность, которая пролегает через всю Атлантику. Ваша служба будет отражать жизнеспособность нашей трансатлантической связи", - подчеркнул Столтенберг.

Варшавский саммит

На саммите альянса в Варшаве в июле прошлого года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала текущего года. Численность натовской группировки в Латвии составляет свыше 1 тыс. человек. В ее состав входят военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении. Канада заявила о готовности направить в Латвию 450 пехотинцев из механизированного пехотного батальона, бронемашины, разведывательный взвод, Албания - 18 саперов, Италия - 160 пехотинцев и бронемашины, Польша - танковую роту со 160 военными, а Словения - 50 военнослужащих.