Министр обороны Индии в ходе визита в РФ встретится с Шойгу и Рогозиным

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министр финансов, по делам корпораций и обороны Индии Арун Джейтли посетит Россию с визитом 21-23 июня и проведет встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу и вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в посольстве Индии.

"Министр обороны, финансов и корпоративных дел Арун Джейтли возглавит высокопоставленную индийскую делегацию в России 21-23 июня 2017, где он в качестве сопредседателя примет участие в двух встречах с представителями правительства Российской Федерации, - сообщили в посольстве. - 21 июня 2017 министр обороны будет сопредседателем на первой встрече Индийско-российской комиссии высокого уровня по науке и технологиям с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, встреча пройдет на полях выставки "Технопром-2017" в Новосибирске". В посольстве также уточнили, что Джейтли выступит на пленарной сессии этой выставки.

Кроме того, в графике главы индийского оборонного ведомства 23 июня значится встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу, вместе с которым он примет участие в 17-й встрече Индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве. "На встрече обсудят весь спектр военного и военно-технического сотрудничества между Индией и Россией в рамках особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией", - подчеркнули в посольстве.