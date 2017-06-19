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В Литве предлагают объявить запрещенную в стране Компартию преступной организацией

Международная панорама
19 июня, 14:59 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 19, июня. /ТАСС

Вопрос личной ответственности членов организации, по замыслу авторов инициативы, решается в рамках законодательства Литвы

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ВИЛЬНЮС, 19 июня. /ТАСС/. Компартия Литвы (КПЛ) должна быть объявлена преступной организацией. Проект резолюции такого содержания в понедельник зарегистрировали в секретариате Сейма (парламента) депутаты от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы" Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас.

"В период советской оккупации Компартия Литвы сыграла основную роль в утверждении диктатуры и репрессивного режима, поэтому несет ответственность за преступления и ущерб", - утверждали инициаторы.

Они напомнили, что в 1998 году парламент объявил действовавшие в Литве советские силовые структуры и структуры безопасности преступными организациями. "Парадокс в том, что Компартия Литвы как основной орган оккупационной власти такой оценки избежала", - отметили оппозиционные политики. По их мнению, это свидетельствует о "непоследовательности политики исторической памяти".

Резолюцию со своим требованием консерваторы зарегистрировали повторно. В парламенте прежнего созыва (2012-2016 годы) их проект был отклонен и не рассматривался. Авторы резолюции предлагают объявить КПЛ преступной организацией как юридическое лицо. Вопрос личной ответственности ее членов, по их замыслу, решается в рамках законодательства Литвы.

В советское время КПЛ была составной частью Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). В 1989 году КПЛ вышла из КПСС, однако произошел раскол. Самостоятельная КПЛ с 1990 года стала называться Демократической партией труда, в 2001 году соединилась с Социал-демократической партией и приняла ее название. Второе крыло до запрета в 1991 году действовало в качестве так называемой Компартии Литвы на платформе КПСС.

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