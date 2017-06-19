Focus: прокуратура в ФРГ требует лишить лидера "Альтернативы для Германии" иммунитета

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БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура германского Дрездена (федеральная земля Саксония) инициировала процедуру лишения депутатского иммунитета лидера партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" (АдГ) Фрауке Петри. Об этом сообщает в понедельник издание Focus Online со ссылкой на пресс-секретаря ландтага Саксонии Иво Клатте.
По его словам, Петри, которая возглавляет фракцию партии в земельном парламенте, подозревается в даче ложных показаний под присягой относительно финансирования избирательной кампании в регионе в 2014 году.
Партия евроскептиков (АдГ), согласно данным последних соцопросов, пользуется поддержкой 10% населения Германия, она представлена в 12 региональных парламентах и рассчитывает пройти в Бундестаг на выборах 24 сентября. В то же время АдГ является и лидером "антирейтинга" - по данным исследования Института изучения общественного мнения INSA, проведенного в начале мая, более половины немцев не хотят видеть евроскептиков в федеральном парламенте.