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Си Цзиньпин: ближайшие 10 лет станут для БРИКС "золотой эпохой"

Международная панорама
19 июня, 16:09 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 19, июня. /ТАСС

Участники организации уделяли основное внимание вопросам развития, что оказало положительное воздействие на благосостояние народов пяти стран, отметил председатель КНР

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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с участниками межминистерской встречи БРИКС, Пекин, 19 июня

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с участниками межминистерской встречи БРИКС, Пекин, 19 июня

© EPA/NICOLAS ASFOURI/AFP POOL

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудничество между государствами - членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) становится все более продуктивным и ближайшие 10 лет станут для организации "золотой эпохой". Об этом в понедельник на встрече с участниками межминистерской встречи БРИКС заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"БРИКС существует уже 10 лет. Все это время участники организации уделяли основное внимание вопросам развития, что оказало положительное воздействие на благосостояние народов пяти государств - членов организации, позволив миру успешно решать проблемы снабжения продовольствием и безопасности", - отметил китайский лидер.

В Пекине 18-19 июня проходит встреча министров иностранных дел БРИКС, в которой принимает участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В центре внимания - широкий круг проблем поддержания мира и международной стабильности, мировой экономики, вопросы взаимодействия и координации подходов стран БРИКС в сложных условиях глобальных изменений. Главы ведомств обменяются мнениями по проблематике урегулирования острых международных конфликтов, в том числе в Сирии, на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке, активизации совместной работы по противодействию угрозе международного терроризма.

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