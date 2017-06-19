Bloomberg: ВМС США нашли $500 млн на строительство боевого корабля прибрежной зоны

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Военно-морские силы США нашли $500 млн для строительства боевого корабля прибрежной зоны, создание которого не было включено в проект бюджета на будущий финансовый год. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные источники.

Так, $325 млн удалось высвободить за счет отсрочки на 10 месяцев работ по капитальному ремонту авианосца John C. Stennis. За счет сокращения финансирования программы установки систем инфракрасного поиска и сопровождения на самолеты F/A-18E/F удалось получить еще $100 млн. Остальные средства будут получены за счет сокращения финансирования менее крупных программ.

Создание боевого корабля прибрежной зоны подвергалось критике со стороны аудиторов Пентагона и Счетной палаты США из-за высокой цены и возможной уязвимости в случае военных действий. Однако командование ВМС по-прежнему считает необходимым строительство таких кораблей.