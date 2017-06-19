Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bloomberg: ВМС США нашли $500 млн на строительство боевого корабля прибрежной зоны

Международная панорама
19 июня, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Создание боевого корабля прибрежной зоны подвергалось критике со стороны аудиторов Пентагона и Счетной палаты США из-за высокой цены и возможной уязвимости в случае военных действий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Военно-морские силы США нашли $500 млн для строительства боевого корабля прибрежной зоны, создание которого не было включено в проект бюджета на будущий финансовый год. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные источники.

Так, $325 млн удалось высвободить за счет отсрочки на 10 месяцев работ по капитальному ремонту авианосца John C. Stennis. За счет сокращения финансирования программы установки систем инфракрасного поиска и сопровождения на самолеты F/A-18E/F удалось получить еще $100 млн. Остальные средства будут получены за счет сокращения финансирования менее крупных программ.

Создание боевого корабля прибрежной зоны подвергалось критике со стороны аудиторов Пентагона и Счетной палаты США из-за высокой цены и возможной уязвимости в случае военных действий. Однако командование ВМС по-прежнему считает необходимым строительство таких кораблей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
Причиной столкновения поезда с электричкой у Курского вокзала стал отказ стрелки
6
Захарова: Польша подтвердила отсутствие претензий к РФ по расследованию катастрофы Ту-154М
7
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама