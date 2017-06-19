Bloomberg: ВМС США нашли $500 млн на строительство боевого корабля прибрежной зоны

Сочи встречает первый матч Кубка конфедераций под музыку оркестраСпорт 19 июня, 17:33
Суд назначил 1,5 года колонии экс-главе Российского авторского общества за мошенничествоПроисшествия 19 июня, 17:31
Двенадцать хоккеистов "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностьюСпорт 19 июня, 17:31
Гран-при России "Формулы-1" в 2018 году пройдет в сентябреСпорт 19 июня, 17:23
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в СирииМеждународная панорама 19 июня, 17:10
Определены стартовые составы команд Австралии и Германии на матч Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 17:08
С воспитанниками московских детских домов сыграют в "Гражданские игры"Социальная ответственность 19 июня, 17:07
Онлайн. Австралия - ГерманияСпорт 19 июня, 17:05
Алексей Баталов похоронен на Преображенском кладбищеКультура 19 июня, 17:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Военно-морские силы США нашли $500 млн для строительства боевого корабля прибрежной зоны, создание которого не было включено в проект бюджета на будущий финансовый год. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные источники.
Так, $325 млн удалось высвободить за счет отсрочки на 10 месяцев работ по капитальному ремонту авианосца John C. Stennis. За счет сокращения финансирования программы установки систем инфракрасного поиска и сопровождения на самолеты F/A-18E/F удалось получить еще $100 млн. Остальные средства будут получены за счет сокращения финансирования менее крупных программ.
Создание боевого корабля прибрежной зоны подвергалось критике со стороны аудиторов Пентагона и Счетной палаты США из-за высокой цены и возможной уязвимости в случае военных действий. Однако командование ВМС по-прежнему считает необходимым строительство таких кораблей.