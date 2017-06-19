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ЕС ожидает продления экономических санкций против России после саммита 22-23 июня

Международная панорама
19 июня, 16:52 UTC+3

Нынешний пакет экономических санкций ЕС против России действует до 31 июля

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

© EPA/ELVIS GONZALEZ

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. ЕС предполагает продлить экономические санкции против России после саммита 22-23 июня. Об этом сообщила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел 18 стран сообщества в Люксембурге, на которой было принято решение о продлении на год санкций против Крыма и Севастополя.

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"Мы ожидаем, что на саммите лидеры Германии и Франции изложат свое видение процесса выполнения минских соглашений, само решение о продлении санкций будет принято уже после саммита", - сказала она.

"Мы не обсуждали сегодня продление экономических санкций против России, этот вопрос не был в повестке дня. Критерии остаются прежними, необходимо полное выполнение минских соглашений", - подчеркнула Могерини.

Нынешний пакет экономических санкций ЕС против России действует до 31 июля, он продлевается на регулярной основе на полгода.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма.

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