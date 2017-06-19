Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США считают взаимодействие российского и американского оборонных ведомств для предотвращения конфликтов в небе над Сирией эффективным механизмом и уверены, что коалиция всегда может контактировать с российской стороной для обеспечения безопасности пилотов и проводимых операций.

Об этом заявил ТАСС представитель штаба операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

Соединенные Штаты "изменили позиционирование своей авиации в небе над Сирией" в качестве мер предосторожности после недавних инцидентов с проправительственными и российскими силами, заявил представитель штаба операции Inherent Resolve.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России после сбитого сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 самолетом ВВС США. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Такие шаги последовали в ответ на решение коалиции сбить сирийский военный самолет в районе Ракки.