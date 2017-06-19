СМИ: сирийской армии удалось спасти пилота сбитого коалицией истребителя

КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Сирийская армия обнаружила и спасла пилота, самолет которого был сбит в воскресенье силами коалиции неподалеку от города Ракка. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники. Какие-либо подробности пока не приводятся.

18 июня американским истребителем F-18А из состава международной коалиции ракетой "воздух-воздух" был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии, выполнявший боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, ведущих наступление против террористов из организации "Исламское государства" (запрещена в РФ), в районе населенного пункта Эр-Расафе. В результате удара сирийский самолет был уничтожен. Пилот катапультировался над районом, подконтрольным террористам, и до сих пор его судьба оставалась неизвестной.

Представители возглавляемого США альянса утверждали, что истребитель был атакован, поскольку сбросил бомбы рядом с бойцами "Сил демократической Сирии", поддержку которым оказывают ВВС коалиции. Командование ВС Сирии в распространенном заявлении назвало нападение "откровенно агрессивной акцией".