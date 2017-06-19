Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: сирийской армии удалось спасти пилота сбитого коалицией истребителя

Международная панорама
19 июня, 17:25 UTC+3 КАИР КАИР 19, июня. /ТАСС

Бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии был сбит американским истребителем F-18А, пилоту удалось катапультироваться

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Сирийская армия обнаружила и спасла пилота, самолет которого был сбит в воскресенье силами коалиции неподалеку от города Ракка. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники. Какие-либо подробности пока не приводятся.

18 июня американским истребителем F-18А из состава международной коалиции ракетой "воздух-воздух" был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии, выполнявший боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, ведущих наступление против террористов из организации "Исламское государства" (запрещена в РФ), в районе населенного пункта Эр-Расафе. В результате удара сирийский самолет был уничтожен. Пилот катапультировался над районом, подконтрольным террористам, и до сих пор его судьба оставалась неизвестной.

Представители возглавляемого США альянса утверждали, что истребитель был атакован, поскольку сбросил бомбы рядом с бойцами "Сил демократической Сирии", поддержку которым оказывают ВВС коалиции. Командование ВС Сирии в распространенном заявлении назвало нападение "откровенно агрессивной акцией".

Смотрите также

Средства ПВО России будут брать самолеты и беспилтоники коалиции на сопровождение в Сирии

В Совфеде призвали США не мешать уничтожать боевиков в Сирии

Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессией

ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
Причиной столкновения поезда с электричкой у Курского вокзала стал отказ стрелки
6
Захарова: Польша подтвердила отсутствие претензий к РФ по расследованию катастрофы Ту-154М
7
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама