СМИ: сирийской армии удалось спасти пилота сбитого коалицией истребителя

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КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Сирийская армия обнаружила и спасла пилота, самолет которого был сбит в воскресенье силами коалиции неподалеку от города Ракка. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники. Какие-либо подробности пока не приводятся.
18 июня американским истребителем F-18А из состава международной коалиции ракетой "воздух-воздух" был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии, выполнявший боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, ведущих наступление против террористов из организации "Исламское государства" (запрещена в РФ), в районе населенного пункта Эр-Расафе. В результате удара сирийский самолет был уничтожен. Пилот катапультировался над районом, подконтрольным террористам, и до сих пор его судьба оставалась неизвестной.
Представители возглавляемого США альянса утверждали, что истребитель был атакован, поскольку сбросил бомбы рядом с бойцами "Сил демократической Сирии", поддержку которым оказывают ВВС коалиции. Командование ВС Сирии в распространенном заявлении назвало нападение "откровенно агрессивной акцией".