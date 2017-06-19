МИД Кубы: решение Трампа в отношении Гаваны ухудшит отношения США с Латинской Америкой

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ГАВАНА, 19 июня. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа об ужесточении политики в отношении Кубы окажет негативное влияние на отношения Соединенных Штатов с Латинской Америкой. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на пресс-конференции в Вене, где он находится с рабочим визитом. Пресс-конференцию транслировало кубинское телевидение.
Родригес также сказал, что Гавана категорически отвергает новую политику США в отношении Кубы.
Глава кубинского МИД подчеркнул, что Куба готова продолжать диалог с США, но "не в условиях оказываемого на нее давления".
"Мы никогда не будем вести переговоры под давлением или угрозами. Куба никогда не пойдет на уступки в ущерб своему суверенитету и независимости и не отступит от своих принципов", - заявил глава МИД островного государства.
Он также указал, что решение Трампа "окажет негативное влияние на отношения США с Латинской Америкой".
На прошлой неделе Трамп объявил в Майами (штат Флорида) об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Кубой. В частности, американская администрация ужесточает правила поездок в карибскую страну для граждан США и вводит запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.