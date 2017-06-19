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МВД Франции подтвердило гибель совершившего наезд на полицейский автобус в Париже

Международная панорама
19 июня, 18:34 UTC+3

Министр внутренних дел Жерар Колон квалифицировал действия преступника как попытку совершить теракт

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Материал из 1 страницы
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Преступник, совершивший наезд на полицейский автобус в Париже, погиб. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Франции Жерар Колон.

"Виновник происшествия скончался", - сказал министр. "Это второе нападение на жандармов, оно показывает насколько высок уровень террористической угрозы", - добавил Колон.

Министр квалифицировал действия преступника как попытку совершить теракт. По его словам, по данному факту ведется расследование, на месте происшествия работает следственная группа.
При этом Колон обратил внимание на то, что в стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения, который был введен во Франции после серии терактов в 2015 году. "В среду на заседании Совета министров я представлю проект закона о продлении действия режима ЧП на новый срок", - сообщил Колон.

Преступник, числившийся в списке потенциально опасных исламистов, совершил наезд на полицейский автобус на Елисейских полях в Париже примерно в 15:40 по местному времени (16:40 мск). Инцидент произошел в 250 метрах от Елисейского дворца, этот участок Елисейских полей считается одним из самых охраняемых. По данным жандармерии, никто из сотрудников полиции и прохожих не пострадал. Известно, что в машине виновника происшествия был найден автомат Калашникова и баллон с газом.

Это уже второе нападение на стражей порядка на Елисейских полях, совершенное вооруженным преступником за последние два месяца. В конце апреля 39-летний француз Шерфи открыл огонь по стражам правопорядка из автоматического оружия. Тогда один полицейский был убит, двое получили ранения, также пострадала туристка из Германии.

 

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