Мэй призвала РФ придерживаться меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Россию продолжить взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера.

По его словам, Мэй призвала Россию продолжить применять эти меры для "уменьшения вероятности недопонимания в перенасыщенном воздушном пространстве".

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что после сбитого самолетом ВВС США сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках указанного меморандума. Такие шаги последовали в ответ на решение коалиции сбить сирийский военный самолет в районе Ракки.

Представители возглавляемой США коалиции ранее подтвердили, что 18 июня F/A-18E ВВС США сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, который, по утверждению штаба, сбросил бомбы рядом с бойцами арабо-курдских формирований к югу от города Табка (40 км от Ракки). Командование ВС арабской республики в распространенном заявлении подчеркнуло, что сирийский истребитель участвовал в операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), и расценило атаку США как "откровенно агрессивную акцию".