Законопроект о Донбассе: реинтеграция или новый виток напряженности?

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Руководство Украины анонсировало подготовку нового закона, нацеленного на реинтеграцию Донбасса. Заявления на эту тему, которые весь день звучали из Киева, можно воспринять как новый этап в его отношениях с регионом.

Впервые за долгое время декларируется миролюбие, гуманное отношение к населению, стремление выполнить минские договоренности и решить вопрос политико-дипломатическим путем. "Нельзя строить стену, нельзя отделять эти территории, Донбасс - это Украина", - сказал глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов в связи с новым документом.

В то же время эти заявления не прояснили главного: что же будет с силовой операцией, которую власти Украины проводят в Донбассе с апреля 2014 года. Формат АТО (антитеррористической операции) устарел, отмечали выступавшие. Зато новый документ наделяет президента правом вводить в Донбассе военное и чрезвычайное положение. "Законопроект направлен именно на усиление обороноспособности государства", - поясняла представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

Декларативность заявлений и отсутствие разъясняющей информации вызвали самые разноречивые комментарии как украинских депутатов, так и экспертов, некоторые из которых усмотрели в инициативе всего лишь информационное сопровождение начавшегося сегодня визита президента Петра Порошенко в США, а другие - начало нового витка напряженности в регионе.

В рамках "Минска"?

Как свидетельствуют заявления о новом законопроекте, Украина не собирается отказываться от Донбасса и даже готова сделать некие шаги в интересах населения региона. "Мы закладываем стратегию возобновления суверенитета над ДНР и ЛНР (провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками - прим. ТАСС)", - охарактеризовала цель нового документа представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

При этом, по ее утверждению, новый документ учитывает требования "Минска". "Будет гармонизация изменений ситуации в стране в соответствии с минскими соглашениями и повторное подтверждение того, что Украина... выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации", - сообщила представитель президента.

"Все будет в рамках минских соглашений, - заверила она. - Это и отвод войск, и разминирование, и освобождение пленных. ОБСЕ продолжит круглосуточно выполнять свою роль с применением технических средств". "Однако, - заметила Луценко, - это не исключает введения полицейской или другой миротворческой миссии".

"То есть законопроект закрепляет позицию Украины перед международным сообществом, подтверждает, что мы не отрезаем эту территорию, а направляем все силы на реинтеграцию Донбасса", - заявила представитель Порошенко в Раде.

"В этом законопроекте минские соглашения - ключевой и базовый пункт, - сказал в свою очередь глава фракции БПП Артур Герасимов. - Этим законопроектом они и будут имплементированы".

Новый статус

Новый законопроект, по словам Луценко, должен предоставить некий новый правовой статус как вооруженной операции в Донбассе, так и самим провозглашенным республикам. "Мы говорим о правовом статусе военных действий и о признании правого статуса отдельных неподконтрольных территорий Донбасса", - сказала она.

При этом представитель президента в парламенте не конкретизировала, что вкладывается в данном случае в понятие правового статуса и имеют ли новые планы Киева какое-либо отношение к тому закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", к которому апеллирует комплекс мер по выполнению минских соглашений - основополагающий документ минского процесса, подписанный сторонами в феврале 2015 года.

"Законопроект вырабатывает базу, которая позволит установить четкий статус отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (территории провозглашенных республик - прим. ТАСС)", - сообщила представитель президента.

То, что новый законопроект имеет "две большие составляющие", первая из которых касается силовой операции, а вторая - реинтеграции Донбасса, подтвердил и Артур Герасимов.

"Давайте не забывать, что только благодаря АТО мы остановили врага и освободили большую часть оккупированных территорий, - сказал он. - Но на данный момент, когда мы восстановили армию и идет гибридная война.., мы должны перейти на глобальный уровень ответа российской агрессии".

Украинские СМИ, активно обсуждающие законопроект, текст которого еще никто не видел, предполагают, что речь идет об отмене АТО и введении в Донбассе военного положения. Об этом, по их мнению, свидетельствуют, в частности, планы создания в регионе штаба из силовиков под непосредственным командованием президента.

По словам Луценко, в этот штаб войдут представители Генерального штаба, Службы безопасности Украины, полиции, МЧС, а также областных военно-гражданских администраций и министерство по реинтеграции Донбасса. "Этот штаб будет заниматься решением вопросов безопасности, гуманитарными проблемами. Штаб будет также решать социальные проблемы населения - выдавать свидетельства о рождении, нотариальные справки и т.д., осуществлять выплаты в этом регионе", - сообщила она.

При этом новый законопроект предполагает расширение полномочий президента. "Предполагается, что президент будет иметь право вводить чрезвычайное и военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - отметила представитель Порошенко.

О том, что нынешний формат действий в Донбассе устарел, на днях заявлял секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, Украине необходимо завершить силовую операцию в Донбассе и "перейти к новому формату защиты страны". При этом сам Порошенко, объявляя 14 июня о подготовке нового закона, недвусмысленно дал понять, что речь не идет об отмене силового подхода к разрешению ситуации в регионе. "Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, оставим Украину беззащитной", - сказал он.

Выборы не планируются

Как сообщил заместитель главы фракции Алексей Гончаренко, рабочее название нового законопроекта - "Об основах государственной политики по возобновлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей".

"Согласно названию закона, согласно правилам ОБСЕ и ООН, на оккупированных территориях не могут состояться никакие выборы, - заявил Гончаренко. - Именно принятие этого закона вообще ставит точку в возможности проведения выборов до момента деоккупации этой территории".

"Речь идет о том, что закон определяет, что отдельные территории Донецкой и Луганской областей являются оккупированными Российской Федерацией, о том, что там вводится особый правовой режим, а АТО себя как инструментарий исчерпало, и мы сегодня должны отрабатывать другой правовой режим", - заявил замглавы фракции.

Не позднее июля

Как стало сегодня известно, в ближайшее время состоится Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), где будет рассмотрен законопроект и по нему будет принято окончательное решение. В парламент новый документ должен быть внесен "не позже последней июльской пленарной недели" (запланирована с 11 по 14 июля). Сообщалось также, что законопроект будет представлен на одном из ближайших заседаний контактной группы в Минске.

Пока же эксперты, оценивая заявления украинских политиков, высказывают сомнения в искренности намерений Киева следовать букве минских соглашений.

Так, заявления о признании Донбасса оккупированной территорией сводят на нет обязательство предоставить региону особый статус в рамках конституционной реформы. Планы введения военного положения полностью исключают возможность выполнения еще одного ключевого требования минских документов - о проведении в Донбассе выборов местной власти. Никто из официальных представителей Киева ни словом не обмолвился о проведении амнистии для всех участников событий в регионе, как это оговорено в Минске. И, напротив, вновь поднимается вопрос о необходимости введения в регион некоей миротворческой миссии.