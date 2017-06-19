МО Литвы: ВВС НАТО с 12 по 18 июня девять раз сопровождали самолеты РФ над Балтикой

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ВИЛЬНЮС, 19 июня. /ТАСС/. Истребители НАТО, по ротации базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй, в период с 12 по 18 июня девять раз сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник министерством обороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.
По данным ведомства, размещенные сейчас в Литве истребители ВВС Польши F-16 Fighting Falcon ежедневно с 14 по 18 июня поднимались в воздух для сопровождения российских бортов, совершавших перелеты в Калининградскую область и в обратном направлении, а также совершавших полеты со стартом и посадкой в Калининградской области.
По версии ведомства, среди сопровожденных бортов были Су-27, Су-24, Ан-26, Ил-20, А-50, Ту-160, Ил-76. При этом отмечается, что одни самолеты летели по заранее согласованным маршрутам с поддержанием связи с наземными центрами управления и с включенным транспондером (устройством автоматической идентификации воздушного судна), другие - в режиме молчания.
В Министерстве обороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ведомстве также выражали готовность провести консультации с коллегами из Польши, стран Балтии и Скандинавии для устранения взаимной озабоченности, связанной с военной деятельностью у границ.
Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации четверка истребителей альянса базируется в Зокняй. С апреля 2014 года еще четыре истребителя размещены на авиабазе Эмари в Эстонии.