Sky: теракт у лондонской мечети совершил 47-летний Даррен Осборн

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Исполнителем теракта возле мечети в лондонском районе Финсбери-парк является 47-летний Даррен Осборн. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Ранее лондонская полиция заявляла, что нападавшему 48 лет, его имя не упоминалось.