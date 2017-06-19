Правительство Франции ушло в отставку по итогам выборов в Нацсобрание

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Франции ушло в отставку по итогам парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, поступившем в понедельник в ТАСС.

"Согласно республиканской традиции, на следующий день после парламентских выборов премьер-министр Эдуар Филипп представил президенту республики (Эмманюэлю Макрону) сегодня прошение об отставке, которое президент принял", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что новый состав кабинет министров Франции будет оглашен 21 июня в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Отставка правительства после парламентских выборов - негласная политическая традиция во Франции, непрописанная в законодательстве. Учитывая убедительную победу президентского движения "Республика на марше", ожидается, что нынешний кабмин будет сформирован с минимальными перестановками.

Парламентские выборы во Франции

Второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции) состоялся 18 июня. Победу одержало пропрезидентское движение "Республика на марше", выступающее единым блоком с центристами из "Демократического движения". В общей сложности они получили 350 из 577 мест и образуют абсолютное парламентское большинство.

Крупнейшей оппозиционной фракцией стали правоцентристы - "Республиканцы", "Союз демократов и независимых" и другие состоящие с ними в альянсе правые партии. Все вместе они получили 137 депутатских мандатов. Крайне правый "Национальный фронт" завоевал лишь восемь кресел и не может формировать собственную фракцию - для этого необходимо минимум 15 депутатов.

Левые партии, в предыдущем созыве имевшие большинство в Нацсобрании, на этот раз потерпели поражение. Бывшая правящая Социалистическая партия в союзе с Левой радикальной партией и "зелеными" получила лишь 44 места, леворадикалы из движения "Неподчинившаяся Франция" вместе с коммунистами формируют отдельную фракцию, завоевав 27 мандатов.