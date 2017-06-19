Вице-президент США встретится 20 июня в Вашингтоне с президентом Украины

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс во вторник проведет в Вашингтоне встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Как я понимаю, с ним встретится вице-президент", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По просьбе корреспондента ТАСС он уточнил, что встреча намечена на завтра.

"Если отразится на планах президента (США Дональда Трампа - прим. ТАСС), сообщим дополнительно", - добавил Спайсер.

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко отправился в США с рабочим визитом. Ранее информацию о визите Порошенко в США и возможных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом сообщали украинские СМИ, а также депутат от "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Александр Спиваковский.