Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-президент США встретится 20 июня в Вашингтоне с президентом Украины

Международная панорама
19 июня, 21:18 дата обновления: 19 июня, 21:23 UTC+3

Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс во вторник проведет в Вашингтоне встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Как я понимаю, с ним встретится вице-президент", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По просьбе корреспондента ТАСС он уточнил, что встреча намечена на завтра.

"Если отразится на планах президента (США Дональда Трампа - прим. ТАСС), сообщим дополнительно", - добавил Спайсер.

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко отправился в США с рабочим визитом. Ранее информацию о визите Порошенко в США и возможных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом сообщали украинские СМИ, а также депутат от "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Александр Спиваковский.

 

Смотрите также

Порошенко отправился в США с рабочим визитом

Порошенко и Тиллерсон провели телефонный разговор

Пенс и Порошенко обсудили пути поддержки США переговоров по урегулированию на Украине

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пенс, Майкл (Майк) Порошенко, Петр Алексеевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
Белый дом заявил о необходимости сохранять открытыми каналы связи с РФ
3
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
4
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
5
Вице-президент США встретится 20 июня в Вашингтоне с президентом Украины
6
Эксперты нашли в организме Кэрри Фишер следы наркотиков
7
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
Темы дня
Загрузка...
Реклама