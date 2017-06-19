Ведущие СМИ США и правозащитники через суд потребовали от ФБР раскрыть документы Коми

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Правозащитная организация Judicial Watch, а также ряд ведущих американских СМИ подали судебные иски против властей США с требованием полностью опубликовать материалы, которые бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми подготовил после встреч с президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют полученные ТАСС в понедельник документы из информационных баз судов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Иски в отношении минюста США, а также входящего в его подчинение ФБР были поданы, помимо Judicial Watch, газетами USA Today и The New York Times, телеканалом CNN и новостным ресурсом BuzzFeed. NYT обратилась в Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, другие четыре иска поданы в Федеральный суд столичного округа Колумбия. Разбирательства пока не объединены в одно дело.

Суть исков

Истцы подчеркивают, что ФБР не удовлетворило в положенный 20-дневный срок направленные ранее запросы о предоставлении документов, которые подготовил Коми после нескольких встреч с Трампом. Экс-глава ФБР утверждал, в том числе под присягой на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, что после нескольких бесед с американским лидером он составил служебные записки с описанием данных разговоров.

По словам бывшего директора спецслужбы, на одной из встреч хозяин Белого дома требовал от него заверений в лояльности. На другой американский лидер якобы пытался повлиять на Коми таким образом, чтобы тот прекратил расследование в отношении бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Заявления Коми на этот счет стали поводом для жесткой критики в адрес президента США, последнего заподозрили в создании помех правосудию. Некоторые политические оппоненты выступили с призывами к импичменту Трампа.

Коми уже опубликовал письменные показания по поводу состоявшихся бесед с главой администрации, однако они, как подчеркивается в исках, были подвергнуты цензуре. Экс-глава ФБР на слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке также подтвердил, что через друга передал содержание некоторых своих разговоров с Трампом журналистам.

Правозащитники и СМИ, подавшие иски, добиваются, помимо публикации служебных записок Коми, раскрытия всех иных документов или электронных писем, которые могут касаться его разговоров с Трампом.

Досрочная отставка

Трамп отправил Коми в досрочную отставку 9 мая, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой.

Согласно Закону о свободе информации, подписанному в 1966 году, американские СМИ и граждане имеют право запросить у исполнительной власти обнародования различных документов. За последние годы в результате применения данной меры властям США не раз приходилось раскрывать нелицеприятную для них информацию.