Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ведущие СМИ США и правозащитники через суд потребовали от ФБР раскрыть документы Коми

Международная панорама
19 июня, 22:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Иски в отношении минюста США, а также входящего в его подчинение ФБР были поданы газетами USA Today и The New York Times, телеканалом CNN и новостным ресурсом BuzzFeed

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Правозащитная организация Judicial Watch, а также ряд ведущих американских СМИ подали судебные иски против властей США с требованием полностью опубликовать материалы, которые бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми подготовил после встреч с президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют полученные ТАСС в понедельник документы из информационных баз судов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Иски в отношении минюста США, а также входящего в его подчинение ФБР были поданы, помимо Judicial Watch, газетами USA Today и The New York Times, телеканалом CNN и новостным ресурсом BuzzFeed. NYT обратилась в Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, другие четыре иска поданы в Федеральный суд столичного округа Колумбия. Разбирательства пока не объединены в одно дело.

Суть исков

Истцы подчеркивают, что ФБР не удовлетворило в положенный 20-дневный срок направленные ранее запросы о предоставлении документов, которые подготовил Коми после нескольких встреч с Трампом. Экс-глава ФБР утверждал, в том числе под присягой на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, что после нескольких бесед с американским лидером он составил служебные записки с описанием данных разговоров.

По словам бывшего директора спецслужбы, на одной из встреч хозяин Белого дома требовал от него заверений в лояльности. На другой американский лидер якобы пытался повлиять на Коми таким образом, чтобы тот прекратил расследование в отношении бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Заявления Коми на этот счет стали поводом для жесткой критики в адрес президента США, последнего заподозрили в создании помех правосудию. Некоторые политические оппоненты выступили с призывами к импичменту Трампа.

Коми уже опубликовал письменные показания по поводу состоявшихся бесед с главой администрации, однако они, как подчеркивается в исках, были подвергнуты цензуре. Экс-глава ФБР на слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке также подтвердил, что через друга передал содержание некоторых своих разговоров с Трампом журналистам.

Правозащитники и СМИ, подавшие иски, добиваются, помимо публикации служебных записок Коми, раскрытия всех иных документов или электронных писем, которые могут касаться его разговоров с Трампом.

Досрочная отставка

Трамп отправил Коми в досрочную отставку 9 мая, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой.

Согласно Закону о свободе информации, подписанному в 1966 году, американские СМИ и граждане имеют право запросить у исполнительной власти обнародования различных документов. За последние годы в результате применения данной меры властям США не раз приходилось раскрывать нелицеприятную для них информацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юрист: поправки в ТК о работе в выходные выгодны работодателям и невыгодны работникам
2
Лодка с детьми перевернулась на Ладожском озере
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
Вице-президент США встретится 20 июня в Вашингтоне с президентом Украины
6
Эксперты нашли в организме Кэрри Фишер следы наркотиков
7
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
Темы дня
Загрузка...
Реклама