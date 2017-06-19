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Жертвами нападения на туркомплекс в Мали стали пять человек

Международная панорама
19 июня, 23:05 UTC+3 КАИР КАИР 19, июня. /ТАСС

Погибли один малийский военнослужащий и четверо гражданских лиц, в числе которых выходец из Габона с французским паспортом и китаец

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КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Пять человек стали жертвами вооруженного нападения боевиков на туристический комплекс в пригороде столицы Мали в воскресенье. Такие официальные данные обнародовало в понедельник министерство безопасности и гражданской обороны страны.

По его информации, среди погибших один малийский военнослужащий и четверо гражданских лиц, в том числе выходец из Габона с французским паспортом и китаец. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Между тем, по данным верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, в числе жертв есть двое сотрудников европейской миссии - военнослужащий миротворческих сил Евросоюза в Мали и местная жительница.

Вооруженная группа в составе пяти человек атаковала в воскресенье туристический комплекс "Кангаба" в местечке Дугуракоро. Боевики ворвались в гостиницу и открыли стрельбу по находившимся там людям и захватили заложников. К месту происшествия оперативно были направлены спецподразделения в составе малийских и французских военных. В ходе спецоперации, которая продолжалась в течение ночи, были освобождены 36 заложников, включая 13 французских граждан.

Нападавшие были ликвидированы.

В 2015 году в столице Бамако был атакован отель. Жертвами нападения, ответственность за которое взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида в исламском Магрибе", стали 20 человек.

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