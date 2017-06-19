Жертвами нападения на туркомплекс в Мали стали пять человек

Корстин: российские баскетболистки на ЧЕ могут войти в тройку призеровСпорт 19 июня, 22:49
Немецкий эксперимент в действии: сборная Германии обыграла австралийцевСпорт 19 июня, 22:25
Баранова: российским баскетболисткам на ЧЕ не хватает разнообразия в игреСпорт 19 июня, 22:21
Инфантино: ФИФА устраивает посещаемость матчей Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 21:46
Эксперты нашли в организме Кэрри Фишер следы наркотиковКультура 19 июня, 21:46
Рогич: сборная Австралии сохранила уверенность в себе после поражения от немцевСпорт 19 июня, 21:39
Кэхилл: сборная Австралии еще может исправить турнирное положение на Кубке конфедерацийСпорт 19 июня, 21:35
Инфантино: система видеопомощи арбитрам - будущее современного футболаСпорт 19 июня, 21:14
Путин и Радев обсудили по телефону вопросы развития российско-болгарского сотрудничестваПолитика 19 июня, 21:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Пять человек стали жертвами вооруженного нападения боевиков на туристический комплекс в пригороде столицы Мали в воскресенье. Такие официальные данные обнародовало в понедельник министерство безопасности и гражданской обороны страны.
По его информации, среди погибших один малийский военнослужащий и четверо гражданских лиц, в том числе выходец из Габона с французским паспортом и китаец. Еще один человек числится пропавшим без вести.
Между тем, по данным верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, в числе жертв есть двое сотрудников европейской миссии - военнослужащий миротворческих сил Евросоюза в Мали и местная жительница.
Вооруженная группа в составе пяти человек атаковала в воскресенье туристический комплекс "Кангаба" в местечке Дугуракоро. Боевики ворвались в гостиницу и открыли стрельбу по находившимся там людям и захватили заложников. К месту происшествия оперативно были направлены спецподразделения в составе малийских и французских военных. В ходе спецоперации, которая продолжалась в течение ночи, были освобождены 36 заложников, включая 13 французских граждан.
Нападавшие были ликвидированы.
В 2015 году в столице Бамако был атакован отель. Жертвами нападения, ответственность за которое взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида в исламском Магрибе", стали 20 человек.